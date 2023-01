CIMETIÈRE MUNICIPAL DE LA CORNICHE – Extraction illicite de terre de remblai

Rien ne va plus, les infractions et transgressions en tout genre dans le domaine de l’environnement sont légion à Mahajanga. Le cimetière municipal de La Corniche est de nouveau la cible d’indisciplinés. Des individus ont commencé à extraire une grande partie de la terre autour du domaine municipal depuis quelques jours. Le commandant de la police municipale de la Commune urbaine de Mahajanga, le commissaire de police Marcel Tsiaraso, a effectué une descente sur place lundi dernier pour constater les dégâts. « L’extraction de terre, ou remblayage, est interdite, selon l’article n°60 de la loi du 16 décembre 2015. Il est strictement interdit de modifier l’aspect de l’environnement. Des étapes doivent être suivies, qui nécessitent une enquête spéciale et une reconnaissance. Le service de l’environnement, de l’aménagement de la ville et de l’habitat, ainsi que la municipalité, doivent être mis au courant. Une autorisation de la Commune urbaine de Mahajanga est obligatoire avant de procéder à cette opération. Nous allons prendre des dispositions pour arrêter ces travaux », a martelé le commandant. L’environnement autour du cimetière est dégradé, une menace d’effondrement des tombeaux proche de cette partie exploitée est observée. Rappelons qu’un incendie criminel avait déjà brûlé cette partie, il y a deux ans.