AMPITATAFIKA – Un suicidaire se tranche la gorge

Raté. Un père de famille, dans la trentaine, a choisi de mettre fin à ses jours, hier matin, à Ampitatafika, mais il a survécu. Le matin, l’homme déambulait dans le quartier avant de s’arrêter devant une boucherie. On croyait qu’il était un client car il demandait les prix des viandes. C’est comme s’il allait vraiment en acheter. Soudainement, il a saisi le couteau du boucher et s’est tranché la gorge devant plusieurs témoins oculaires aux regards effarés. Les gens se sont dépêchés pour attraper le couteau de sa main. Il s’est mis à s’asseoir sur le carreau pour s’abandonner au désespoir. Son sang s’épanchait et couvrait le sol, faisant fuir ceux qui n’ont pas supporté. D’après le suicidaire, la vie lui est si difficile. Sa femme l’aurait quittée après une dispute entre eux. D’autres témoins ont affirmé l’avoir vu sauter et plonger dans l’Ikopa peu de temps avant cette tentative de se tuer au couteau, comme l’eau ne lui a pas coûté la vie. Informés des faits, les gendarmes du poste d’Ampitatafika l’ont rapidement évacué au service des urgences de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA). Il n’avait aucune pièce d’identité sur lui. Personne ne le connait non plus.