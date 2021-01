Personnes handicapées – Les certificats de fin de formation remis par Inner Wheel

Formées depuis près de trois mois en matière de coupe de couture, quinze personnes, majoritairement des femmes, ont reçu des certificats de fin de formation, hier à Ivandry. La formation en coupe et couture a été dispensée par le club de services Inner Wheel durant les trois mois et demi sous la houlette d’un coach professionnel. « Nous sommes maintenant à notre sixième promotion de formation. Cinq promotions se sont succédé dans le cadre de cette formation. Et la sixième promotion a été comme les autres promotions sanctionnée d’un certificat de fin de formation. Ce projet me tient à cœur depuis le début de mon mandat. Je tiens à préciser que cette formation s’est achevée par cette remise, mais d’autres formations vont être encore dispensées en collaboration avec la Commune Urbaine d’Antananarivo », indique Ellen Myra Ranaivosoa, président de l’Inner Wheel club Madagascar. Près de cent vingt-un femmes ont jusqu’ici bénéficié de la formation. Pour les bénéficiaires, cette formation est une solution salvatrice, surtout avec le contexte de la crise et le problème d’emploi actuel. « Les personnes en situation de handicap sont marginalisées dans la société. Dans la recherche d’emploi, la discrimination est toujours présente. C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir des acquis dans une telle formation. Ces acquis vont nous permettre d’être indépendants financièrement. Nous allons pouvoir travailler et créer des emplois avec ce que nous avons appris », indique Lala Raharivelo, présidente de l’Association des Femmes Handicapées région Analamanga ( AFHAM).