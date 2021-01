Météo – Un cyclone pourrait se former

La deuxième moitié de ce mois de janvier s’annonce active. Un cyclone pourrait se former dans l’océan Indien, dans les jours à venir. Une zone suspecte est surveillée à 3 000 kilomètres à l’Est des côtes de Madagascar. « Il y a une potentielle évolution de cet amas nuageux, en fin de semaine. Les conditions environnementales sont favorables à une intensification du système », indique Lovandrainy Ratovoarison, prévisionniste, hier. Ce système pourrait évoluer en tempête tropicale, selon le centre météorologique régional de l’Organisation météorologique mondiale installé sur l’île de La Réunion.

La trajectoire de ce futur cyclone n’est pas encore précisée. « Il y a une chance qu’il arrive jusqu’à Madagascar, si son trajet est droit. Mais ce n’est qu’une possibilité, d’autres scénarii sont envisageables », indique un ingénieur en météo.

Ce cyclogenèse est le plus proche. Mais d’autres formations de cyclone sont attendues en ce mois de janvier et au mois de février. Trois à cinq cyclones pourraient intéresser Madagascar, cette année et un à deux pourraient atterrir sur nos côtes.