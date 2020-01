Antananarivo – La population attend des actions immédiates

Le nouveau maire de la capitale devrait entrer en scène, cette semaine. Face aux multiples urgences à Antananarivo, le passage à l’acte de son nouvel édile est attendu avec impatience.

Des actions immédiates. Naina Andriantsi­tohaina, maire d’Antananarivo nouvellement élu, pourrait ne pas avoir droit à une période de grâce, ni même à un délai de prise en main des affaires de la commune. Il sera soumis à des obligations de résultat, dès sa prise de fonction.

Sauf changement, la passation entre le nouveau premier magistrat de la capitale et Lalao Ravalomanana, maire sortant, se tiendra dans la matinée de jeudi, suivie d’une cérémonie officielle sur le parvis de l’hôtel de ville, l’après-midi. Naina Andriantsitohaina ne devrait, cependant, pas avoir le temps de savourer cette prise de pouvoir à la tête de la Ville des Mille. Avec les multiples maux qui gangrènent la cité, le nouvel édile et son équipe auront de quoi s’occuper à chaque instant de ses quatre années de mandat.

D’entrée, « Monsieur le maire », aura à trouver des solutions immédiates à la véritable inondation subite par plusieurs quartiers de la capitale, à chaque averse. Un calvaire que vivent des milliers de ménages tananariviens, à chaque saison de pluies, mais que l’équipe sortante de l’administration de la capitale n’est pas parvenue à solutionner.

Urgences de proximité

L’urgence de faire face aux conséquences des intempéries a, justement, été soulevée par le nouvel élu, pour expliquer son impatience à procéder à la passation afin de pouvoir entrer, officiellement, en jeu, vendredi, après la proclamation des résultats définitifs des élections. Comme il l’a souligné durant un débat au palais de la ville, à Analakely, durant la campagne électorale, toutefois, il va confectionner et soumettre au conseil municipal un projet de budget pour l’exercice 2020, de la Comme urbaine d’Antananarivo (CUA). Ce que l’administration sortante n’a pas pu boucler à temps.

Il est probable, que le maire Andriantsitohaina aura à cœur d’inscrire, au moins, une partie des projets inscrits dans son « Veliranon’Iarivo », dans ce texte budgétaire de la CUA. Le « Veliranon’Iarivo », traduit en huit principaux points les engagements de campagne de Naina Andrian­tsito­haina. Il y annonce, notamment, des projets d’infrastructures ambitieux comme des marchés flambants neufs et modernes, ou de nouveaux parkings publics.

« Ville moderne, propre, verte et paisible », sont les mots d’ordre inscrit dans le livret compilant les engagements du nouveau maire d’Antananarivo. Seulement, à l’heure actuelle, les habitants attendent de lui, qu’il mette un terme à l’anarchie et l’incivisme qui règnent dans la Ville des Mille. Des actions efficaces et produisant des résultats palpables, quantifiables et impactant concrètement sur le quotidien de la population sont les consignes de Andry Rajoelina, président de la République, à l’endroit de ses collaborateurs.

Étant un proche du chef de l’État et ancien membre du gouvernement, il est probable, que les consignes présidentielles s’appliquent aussi, au nouveau premier magistrat de la capitale. Le fait que Naina Andriantsitohaina et les tenants du pouvoir étatique soient au diapason a été mis en avant comme un atout pour la modernisation rapide de la Ville des Mille et en faire promptement une cité agréable à vivre. Il a même été présenté comme un candidat d’État pour bétonner sa prétention à briguer la magistrature de la capitale. En attendant le lancement des grands projets, le maire devra, dans l’immédiat s’attaquer aux maux de proximité.

Entre les problématiques de l’assainissement, de la gestion des marchés, notamment, l’entêtement des marchands de rue et de la circulation urbaine, ou encore, les éclairages publics, la sécurité des quartiers, le maire et son équipe auront de quoi s’occuper. Des sujets qui permettront au nouveau locataire du palais de la ville de fournir des actions concrètes et palpables. Des résultats rapides, probants et convaincants sur ces tableaux, suffiront, à moyen terme, à combler les attentes des habitants de la Ville des Mille jusqu’à la concrétisation des « Veliranon’Iarivo ».