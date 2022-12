ZAZA RAP TAIZA – Nuttea et Chilla clôturent le festival

La prestation de Nuttea et Chilla a clôturé en beauté la sixième édition du festival Zaza Rap Taiza au Palais des sports et de la culture Mahamasina. C’est dans la soirée du samedi que la sixième édition du festival Zaza Rap Taiza a fermé ses rideaux avec le live des artistes internationaux dont Nuttea le reggae man, connu sous le célèbre titre «Peu de temps’et «Elle te rend dingue» ainsi que la métisse malgache Chilla qui est à la fois chanteuse et rappeuse. Les amateurs de rap ont répondu présents à l’événement. De nombreux artistes internationaux et locaux se sont succédés sur scène avant eux ,dont 2 Bal, X-Men, End of the weak France composé de DJ Keri, Resturner et Lunik, MBL, Epistolier, Meji, Mista, et Boska, Joudas et Kipikilahy, Geoscar, Fitia, Septic et Yrist, Das records ainsi que Tsarasoa Label. La salle a été animée par ZRT Crew et DJ Melo-J. Trois jours de festivités Une douzaine d’artistes internationaux ont animé le grand festival de rap à Madagascar avec les rappeurs locaux depuis le jeudi 8 décembre au samedi 10 décembre. Sous le thème de «Sekoly Taloha», le festival a regroupé les anciens et nouveaux rappeurs dans le but de mettra en valeur l’éducation culturelle et artistique. C’est surtout lors de la prestation de Youssoupha, Busta Flex ainsi que Nuttea et Chilla que les fans du rap sont venus nombreux si le premier jour à été un peu silencieux. Beaucoup de spectateurs se sont plaints de l’organisation et le retard du commencement des spectacles tout au long du festival. Cette sixième édition a été marquée par l’arrivée de plusieurs artistes internationaux.