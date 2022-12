TRAVAUX DE RÉHABILITATION ROUTIÈRE – Le Nord sera bientôt désenclavé

Changement. La circulation s’améliore peu à peu entre Soanierana Ivongo et Vahibe, près de Mananara-Nord, des villes qui ont été, depuis fort longtemps, désenclavées. Les travaux d’aménagement et d’asphaltage de la route nationale secondaire RN5S entre ces deux villes, avancent petit à petit. Les travaux de terrassements sont terminés, ce qui facilite la circulation sur ces tronçons de route. «Les travaux sont achevés à 18%. Mais on peut déjà constater de grands changements», déclare le ministre des Travaux publics, Jerry Hatrefindrazana, hier, dans le cadre de la visite de l’avancement des travaux à Soanierana Ivongo. Le coup d’envoi du chantier de réhabilitation de cette route a été donné, par le chef d’État Andry Rajoelina, en décembre 2021. Les travaux devraient être terminés d’ici la fin de l’année 2023. Les conditions météorologiques à l’Est de Madagascar et l’état des routes sont des obstacles qui ont retardé les travaux, selon les techniciens. Il pleut souvent dans cette région. Ce qui a rendu difficile le transport des engins et des matériels, jusqu’au chantier. Alors que les carrières dans laquelle l’entreprise récupère les roches nécessaires pour les travaux, se trouvent à 42 km du chantier. Il a fallu créer une déviation pour faciliter l’acheminement de ces engins. Outre cette déviation, l’entreprise Sinohydro LTD qui exécute les travaux, utilise la barge, par la voie marine, pour faciliter le transport des engins et des matériels. Ce moyen de transport peut supporter jusqu’à 700 tonnes. Désormais, donc, tous les engins sont sur le chantier, ainsi que les buses. Les travaux de réhabilitation de cette route, d’un coût de près de 400 milliards d’ariary, incluent la mise en place d’une dizaine de ponts, dont celui de Soanierana Ivongo qui mesure 320m.