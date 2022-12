TRANSPORT AÉRIENS – Air Austral soulagée

Il aura suffi d’une levée de boucliers des opérateurs touristiques. Pour que les autorités reviennent sur une mesure jugée inepte par tous. Celle de réduire les fréquences de vols de la compagnie Air Austral à destination et en provenance de La Réunion sur Madagascar. La compagnie Air Austral annonce qu’elle est désormais autorisée à desservir Tananarive et Nosy-Be les samedis et dimanches, et ce jusqu’au 28 janvier 2023 inclus. 7 vols de et vers Tananarive ainsi que 4 vols de et vers Nosy Be seront ainsi proposés chaque semaine, ils viennent compléter le programme des vols actuellement proposé de et vers Madagascar. Selon un communiqué de la compagnie, «l’autorisation a été obtenue avec l’accord de son autorité de tutelle et de l’Aviation civile de Madagascar» Compte tenu des contraintes opérationnelles, les vols Réunion-Tananarive et Réunion-Nosy Be prévus les samedis et dimanches, et qui ont été annulés par mesures préventives, ne pourront malheureusement pas être reprogrammés. Les passagers ont d’ores et déjà été contactés individuellement par les équipes commerciales de la compagnie via SMS et/ou Email. « La compagnie tient à remercier chaleureusement le gouvernement malgache et l’Aviation civile de Madagascar pour cette décision qui va pouvoir permettre à sa clientèle d’envisager des projets de voyages en cette période de vacances scolaires » souligne Air Austral ». Il était pour le moins incompréhensible qu’en prônant l’essor du tourisme, de telles restrictions soient encore prises. Au détriment des activités touristiques, sorties à peine d’une convalescence, après avoir subi et enduré les conséquences directes et induites de la crise sanitaire.