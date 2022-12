RUGBY – Match amical – Les Makis et La Réunion dos à dos

Le stade Makis d’Ando­hatapenaka a été en effervescence ce weekend. Des matchs amicaux entre l’équi­pe masculine de Madagascar et la sélection masculine réunionnaise ce dimanche d’une part, et des confrontations entre les Ladies Makis de Madagascar et la sélection réunionnaise samedi et dimanche.

Dans la confrontation masculine d’hier, les deux équipes se sont quittées sur le score de parité de 40 partout. Durant la première partie, les Réunionnais ont largement mené sur le score de 20-7. Les joueurs malgaches ont commis trop de fautes et ils ont facilement perdu la balle. Par contre, leurs adversaires très disciplinés ont dominé avec facilité la première période et les joueurs locaux n’ont fait que constater la supériorité technique de l’équipe visiteuse.

En seconde période, le coach de l’équipe nationale, Mamy Andriamaro, a apporté des retouches à son équipe et en l’espace de dix minutes, Madagascar est revenu de loin et a viré en tête pour la première fois au score en inscrivant deux essais transformés (20-21). Emportés par cette réussite, les Makis de Madagascar ont marqué un troisième essai et ont ramené le score 20 à 28. Secoués, les rugbymen de La Réunion ont du répondant et ils ont marqué une pénalité et un essai (30-28). À cinq minutes de la fin du match, Madagascar a mené par le score de 37 à 40, mais avant le gong, joueurs réunionnais ont réussi à égaliser à 40-40.

Rugby œuvre

Antsoniandro Andriano­rosoa, directeur technique de Malagasy Rugby, relativise les choses : « Ce n’est que le premier match de l’équipe nationale et le temps de préparation a été insuffisant. Mais ce qui m’irrite actuellement, c’est l’attitude de certains politiciens qui ont organisé des matchs appelés pour les connaisseurs ‘rugby œuvre’. Ce rugby œuvre tue le rugby malgache car les joueurs y dépensent leur énergie et ils n’investissent pas beaucoup à l’entrainement organisé par la direction technique nationale de Malagasy Rugby. Il faut que cette pratique cesse. »

Arthur Sabatier, capitaine de la sélection masculine réunionnaise, pour sa part, est satisfait. « Rencontrer l’équipe nationale de Madagascar a été toujours dur. Nous avons bien préparé cette rencontre, nous avons fait un bon début de match et cela nous a mis en confiance ».

Dans la catégorie féminine, l’équipe nationale a dominé la sélection réunionnaise durant les deux jours de confrontation. La domination malgache a été sans conteste et les Ladies Makis ont enregistré quatre victoires sur quatre matchs disputés (12-5, 26-7, 17-14 et 21-5 le dimanche.