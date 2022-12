RALLYE BOSCH CT MOTORS – Victoire de Fred, troisième titre pour Mathieu

Mathieu Andrianjafy remporte pour la troisième fois le titre national. La victoire de Fréderic, la quatrième de la saison, n’était pas suffisante pour décrocher le sacre.

Rallye mathé­matique. L’équi­page Fréderic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy au volant d’une Subaru Impreza remporte la victoire à l’issue des trois jours du Rallye Bosch CTMotors II. Le duo Fred-Mick a bouclé les douze épreuves spéciales longues de 168km en 02 :08 :42.2 avec cinq temps scratchs sur sept à partir de la deuxième journée. C’est sa quatrième victoire de la saison après le Rallye Asacm, le Rallye international de Madagascar et le Rallye Passion III. Ces victoires n’étaient malheureusement pas suffisantes pour décrocher le titre national car son principal challenger, Mathieu Andrianjafy, le devance encore de 0,6 point au cumul.

Fred rate ainsi le sacre national à sa quatrième saison au championnat des Rallyes. «Nous avions eu du mal à gérer ce rallye de trois jours. Nous avions aussi dû gérer la mécanique… De son côté, Mathieu a fait une bonne course, il n’a jamais laissé d’autres équipages nous intercaler alors que mathématiquement, il a une avance de 0,6 point. Et même si nous avons réalisé un parcours parfait, cette différence de points reste le blocage», regrette Fred Rabekoto.

L’équipage Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru s’installe à la deuxième marche du podium avec +05 :18.1 de retard. Cette victoire a été suffisante pour L’Enfant Terrible de remporter pour la troisième fois le titre national après ceux de 2007 et de 2013, respectivement sur Subaru et sur Mitsubishi. «Je n’ai fait que gérer derrière lui. J’ai juste calqué sa course vu la différence de points entre nous. Nous n’étions pas obligés de le devancer», confie Mathieu Andrianjafy qui compte 18 ans de rallye

à son actif.

Sabotage

Loin derrière avec un retard de +15 :18.2, Haja Danielson et Rivo Raberiaka sur Ssangyonug Musso complètent le podium. Le duo Laza Randriamifidimanana-Tsiresy Tommy Rasolofoni­aina sur Polaris Pro XP a été sacré dans la catégorie SSV et deuxième au général (02:13:06.6). «Nous avions eu un problème au niveau du frein à la fin de la première journée. Nous avions dû ainsi gérer car nous sommes là pour faire la course et non nous suicider… Malgré les soucis mécaniques, je suis satisfait de mes résultats au championnat … L’année prochaine, je vais conduire une roues-motrices, peut-être une voiture ou aussi une SSV», lance Laza.

Les frères Rasoamaromaka ont quitté le rallye lors de la deuxième journée. Leader à l’issue de la première section avec trois scratchs sur trois, Mika a eu un problème de pompe à eau à la cinquième spéciale. Leader des trois ES de la deuxième journée, Faniry a, quant à lui, eu le carter cassé en heurtant un moellon au milieu de la piste sur l’ES Ambororosy-Maha­dery Talata2, qu’il considère comme un sabotage en montrant la vidéo embarquée comme preuve. Seize concurrents ont fini ce Last race jusqu’au bout. Point final sur la saison avec la victoire signé Mathieu-Andry Tahina.