Radio Ga Ga

Une invention commença à révolutionner le monde un 12 décembre, comme aujourd’hui. On était alors dans la dernière ligne droite de la première année du XXè siècle. Le 12 décembre 1901, l’océan fut, pour la première fois de l’histoire, traversé par des ondes radio qui, partant de la Grande-Bretagne, survolèrent l’Atlantique et atteignirent, sans encombre, les États-Unis. Ainsi débuta l’épopée de la radio, de ce qu’on appelait alors télégraphe sans fil ou TSF et qui, selon la légende, a été inventée par Guglielmo Marconi dans le grenier de ses parents. Légende qui a, depuis, été contestée par l’histoire récente qui, malgré le prix Nobel de Marconi obtenu en 1909, attribue aujourd’hui l’invention de la radio à Nikola Tesla qui, n’ayant pas le sens des affaires, a aussi été dépouillé par Thomas Edison. En tout cas, cette date est, indubitablement, celle de l’affirmation d’une autre victoire de l’homme sur les contraintes de la nature, un premier avancé dans sa quête d’ubiquité et qui, aujourd’hui, triomphe avec ce que lui offre Internet : le terrain du potentiel de rayonnement de la présence de chacun commence à s’agrandir et le rêve d’avoir le pouvoir d’omniprésence du Dr Manhattan du roman graphique Watchmen (A. Moore, 1987) est de plus en plus à notre portée.

La radio a ouvert la brèche et a fracassé la barrière qui a, depuis longtemps, emprisonné cette ambition dans le patrimoine onirique universel et l’a séparée du domaine du possible. En exploitant les vertus de la radio, la voix humaine peut désormais couvrir un rayon d’action d’une dimension incommensurable, pour le meilleur, quand le discours du général de Gaulle a, par exemple, booster la marche vers la libération, mais aussi pour le pire. Et nos malheureux cerveaux sont à la merci de ce pouvoir de la radio, exploitée par ceux qui courent après la renommée en empruntant le chemin de la musique et en prenant le raccourci du matraquage qui verse, dans les esprits mal cultivés, des sons dont la valeur esthétique est discutable mais qui accaparent cet espace précieux du génie humain, le palais du savoir et de l’intelligence, et qui est parasité par ces virus sonores parmi lesquels on peut également inclure les belles paroles des charlatans de tout genre et qui intoxiquent les têtes déjà vulnérables. La radio est devenue un instrument de la culture de masse qui, selon Horkheimer et Adorno, est symptomatique d’un déclin de l’esprit critique car «L’esprit ne peut survivre lorsqu’il est défini comme un bien culturel et destiné à des fins de consommation. La marée d’informations précises et d’amusements domestiqués rend les hommes plus ingénieux en même temps qu’elle les abêtit»

(La Dialectique de la raison, 1983). Mais la radio peut encore être tournée à l’avantage de cet esprit qui sombre dans l’abêtissement. Elle peut, ayant un pouvoir de large diffusion, propager et prodiguer des aliments indispensables à une survie intellectuelle. Elle peut proposer plus d’émissions qui sont au service de l’enrichissement du savoir et de la culture générale de ses auditeurs.