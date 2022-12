Transformer les ordures en or dur. Il fallait y penser. Avec 600 tonnes d’ordures ménagères à enlever par jour, on aura de quoi alimenter les réserves de la Banque centrale de façon permanente et sans le moindre risque de rupture de stock. C’est l’alchimie qu’il va falloir trouver pour régler une bonne fois pour toute ce problème de ramassage des ordures à Antananarivo et dans les autres grandes villes. C’est à Antananarivo que l’acuité du problème atteint un niveau critique étant donné que les moyens de la commune d’Antananarivo sont nettement dépassés par le coût de l’opération. Il faut trouver 800 millions ariary par mois pour nettoyer les bacs à ordures de la capitale. Ce qui dépasse les rentrées financières de la CUA faites de patentes, de tickets de marché, de frais administratifs, de taxes sur les propriétés bâties…

Comme le taux de tous ces frais et taxes date du Moyen Âge, on imagine aisément le gap entre les recettes et les dépenses. Récemment la révision des taxes sur les propriétés bâties s’est heurtée à un tollé général de la population. Et la tâche devient de plus en plus difficile d’une année à l’autre avec une démographie galopante et un volume d’ordures toujours grandissant. La reprise des affaires par le Samva n’a rien changé. Le problème est plutôt financier et matériel et non structurel. Et cela ne concerne que les ordures. Or la CUA a d’autres obligations comme la construction de bloc sanitaire, de toilettes publiques, l’aménagement d’espace vert, la réparation des rues…La CUA a beau recourir à des aides et soutiens à gauche et à droite, le problème reste récurrent et la tarte lui revient sur le visage après une accalmie sans une stratégie structurante.

Il faut que le ramassage des ordures s’autofinance. C’est peut-être difficile à accepter mais c’est inévitable. Il faut penser à créer une taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères comme cela se fait ailleurs. Tout le monde va dire qu’on paie déjà assez de taxe et împot qu’il est impensable qu’on en rajoute. Justement, avec la prolifération du secteur informel, la proportion de la population qui paie des taxes et impôts est dérisoire comme le prouve d’ailleurs le faible taux de pression fiscale. Ceci dit, même au niveau de l’Etat central la faible de l’assiette fiscale ne lui permet pas d’assumer les devoirs sociaux qui lui incombent. À défaut de cette taxe, il faut penser à remettre le stat spécial de la commune d’Antananarivo qui lui avait été enlevé en 2008 pour ne plus être restitué. Ce statut avait permis à la ville d’Antananarivo d’avoir une autonomie budgétaire. Depuis elle fonctionne comme toutes autres communes. Or rien que le problème d’ordures laisse à penser qu’il faut donner des moyens colossaux et permanents à la ville d’Antananarivo. Il ne suffit plus de recourir à la charité et aux coups de main amicaux.