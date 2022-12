NOSY BE TRAIL – Victoire de Jean Frédéric et Amélie Huchet

À son énième participation, le coureur de Nosy Be Jean Frédéric remporte pour la deuxième fois le Nosy Be Trail après son premier titre lors de la deuxième édition. Il a bouclé les 35km avec un temps scratch de 2 :21 :53. Il a été suivi par un autre trailer local, Désiré qui a pour sa part parcouru la distance en 2:26:06. Le coureur d’Antsiranana Beanjara Abdoulatif complète le podium (2:27:37). Du côté des dames, la Réunionnaise Amélie Huchet, classée deuxième au championnat de Madagascar de cross country, a franchi la ligne d’arrivée loin devant en solo avec un chrono de 3 :14 :58. «Je suis satisfaite de mon résultat. Le cross country d’il y a une semaine m’a servi d’entrainement. Et je compte participer à d’autres courses du genre à Madagascar» confie Amélie Huchet. Deux coureuses locales complètent le podium, en l’occurrence Vololomihanta Navokoarila­laina (4 :07 :17) et Dina Rabesandratana(4 :17 :07). Les deux journalistes porte-fanions de l’Union des journalistes sportifs de Madagascar ont pu également améliorer leur meilleure performance respective. Alfred Razafintsalama de la Radio ACEEM termine 42e sur cent vingt participants à sa troisième participation avec un meilleur temps personnel de 4 :53 :03 contre 5 : 25 lors de la précédente édition. «L’organisateur a modifié le parcours mais j’ai essayé de suivre le rythme des autres coureurs devant moi » souligne Fred. Manjato Razafy de Midi Madagascar finit pour sa part 60e avec un chrono de 5 :50. «J’ai pu améliorer mon temps car j’ai fait plus de 6h sur la même distance à l’Utop» a mentionné Manjato.