LIVE STREAMING – Le « Bà Gasy diffusé » à l’international

Un coup de maître. Les artistes traditionnels du groupe «Anoka Bà Gasy» offriront un concert en ligne visible dans le monde entier le 23 décembre à 21h à Madagascar ainsi qu’en France. Le direct se fera dans la Grande île pour être divulgué à l’international. Les traditionalistes et passionnés du rythme «bà gasy» pourront profiter du concert sur leur écran à travers le site en ligne www.baobabprog.org. Étant un groupe qui s’est formé récemment, «Anoka Bà Gasy » est composé d’experts en musique traditionnelle dont, Mbola talenta, Beauzaka, Ankoay, Haja telofangady et Ralanto. Ils animeront l’écran du public pendant un show de 90 minutes avec les chansons du groupe, celles des membres ainsi que des interprétations des titres monumentaux comme «Ambanin’io Rahona io» de Haja Telofangady et «Analakely Kankana» de Beauzaka.