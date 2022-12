KARATÉ- BILAN – Madagascar quatorzième ex-æquo

La vingt-et-unième édition des championnats d’Afrique de karaté, a pris fin le samedi 4 décembre à Durban, en Afrique du Sud. Sur les vingt-sept pays africains qui ont honoré ce rendez-vous continental, Madagascar a terminé à la quatorzième place ex-æquo avec la Guinée et la Côte d’Ivoire, avec respectivement deux médailles de bronze en poche. La barre a été trop haute pour les combattants de Madagascar, mais les jeunes athlètes de la Grande île, sous la direction du président de la Fédération de karaté-do de Madagascar (FKM) Solofo Barijaona Andrianavomanana, ont réussi à s’immiscer dans le cercle fermé des médaillés.

Manda Andrianaho et Fabio Lee Rabemanantsoa sont les deux combattants qui ont porté haut les couleurs de Madagascar. Les Maghrébins ont été les plus forts car, à eux seuls, ils ont raflé toutes les médailles d’or. L’Égypte a survolé le championnat avec trente-deux médailles, dont dix-neuf d’or, cinq d’argent et huit de bronze. Le Maroc s’est adjugé la seconde place en totalisant vingt-deux médailles dont neuf d’or, sept d’argent et six de bronze. L’Algérie a occupé la troisième place en cumulant vingt-et-une médailles (six d’or, huit d’argent et sept de bronze). La Tunisie, quatrième au classement, a réussi à totaliser douze médailles dont trois d’or, trois d’argent et six de bronze, tandis que la Lybie en cinquième position a gagné cinq médailles (une d’or, une d’argent et trois de bronze). Le pays organisateur, l’Afrique du Sud se trouve en sixième position sans gagner aucune médaille d’or, mais gagne trois d’argent et dix-neuf de bronze (vingt-deux médailles en tout). Le président de la FKM a expliqué que « malgré le nombre réduit de nos jeunes combattants en déplacement en Afrique du Sud, ils ont tous montré un comportement exemplaire et ils se sont battus jusqu’au bout. Nous avons constaté que les pays maghrébins sont supérieurs surtout les Égyptiens». « C’est à nous maintenant de rattraper les retards et aux prochains rendez-vous continentaux, il faut améliorer ce classement. Notre priorité est maintenant la préparation des JIOI de 2023 », conclut-il.