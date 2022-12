IHOSY – Les suspects d’un trafic au parquet

La saisie de dix sacs de chanvre indien, impliquant un directeur pédagogique et quatre gendarmes, à Ihosy, continue de défrayer la chronique. La police se charge de l’enquête. Le passage des suspects au parquet du tribunal de première instance local est prévu ce jour, sauf changement. Concernant les deux millions d’ariary, dessous-de-table que chacun d’eux aurait préparés pour se décharger, le lieutenent-colonel Lantoherinandrasana Mijoro Andrianarisoa, commandant du groupement de la gendarmerie d’Ihorombe, a démenti cette tentative de corruption. « Certes, j’ai vu le procureur et le directeur de la police, mais c’était pour leur expliquer la garde à vue des gendarmes au sein de notre unité. Nous avons fait une mise au point sur l’enquête pour trouver la vérité », assène-t-il à la presse locale. Il juge « erronées » les informations divulguées par des journalistes et menace de porter plainte contre eux. L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a diligenté une enquête sur les faits de tentative de corruption et de modification de procès-verbaux. Des sources judiciaires attestent leur véracité.