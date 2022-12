FOOTBALL– Orange Pro League – Fosa intouchable, chamboulement dans le Sud

Le club majungais, Fosa Juniors FC confirme sa suprématie dans la conférence Nord. CFFA récupère pour sa part la position de leader malgré sa défaite face à Dato FC.

En cavalier seul. Fosa Juniors FC poursuit son parcours sans faute avec quatre victoires en autant de matchs. Les Majungais ont assuré leur victoire en battant Tsaramandroso formation Fc par 2 buts à 0, hier à Ambohidratrimo, signés Feli (25e)et Jean Yves (90e+2). Fosa Juniors FC conserve ainsi la position de leader avec 12 points au compteur.

«C’est la première fois que nous avons pu faire ce parcours sans faute en quatre matchs. Nous sommes contents de ces résultats, mais la route est encorne longue. Et nos adversaires se montrent tous déterminés à nous défier», confie Franck Rajaonarisamba, coach du Fosa Jr FC. Dans la même conférence, Cosfa grimpe d’une marche et s’installe à la deuxième position après sa victoire contre l’Uscaf par 2 buts à 1, hier à Mahitsy. Pour sa part, Ajesaia complète le podium. Le club de Bongolava a défait par 3 à 1 ce dimanche, l’AS Fanalamanga à Ambohidratrimo.

Les co-leaders de la Conférence Sud, Elgeco Plus et CFFA trébuchent, quant à eux, lors de la quatrième journée de ce weekend. Dans son jardin au By-pass ce samedi, Elgeco Plus s’est incliné devant Zanakala FC sur le score de 1 à 2. Safidy ouvre la marque dès la 10e minute.

Récupération

Cette avance d’un petit but n’a pas duré car, malgré l’infériorité numérique de Zanakala FC après l’expulsion de Njaka à la 25e minute, les Fianarois égalisent grâce au but signé Patrick (36e). Ce club invité enfonce le clou en creusant l’écart grâce au but marqué par Gone en temps additionnel de la première mi-temps (45e+3). L’équipe hôte a nettement dominé la deuxième période, mais n’a jusqu’au bout trouvé le cadre de l’équipe adverse.

À domicile, Dato Fc a, lui aussi, surpris le CFFA sur le score de 2 buts à rien à Manakara. Le classement est ainsi chamboulé après la quatrième journée pour la conférence Sud. Malgré sa défaite, CFFA monte d’une marche et récupère la première place provisoire avec 7 points. Trois autres clubs de la même conférence comptent eux aussi 7 unités, en l’occurrence Elgeco Plus, Jet Kintana et Zanakala FC. «Dans le règlement de compétition, le premier critère pour départager les clubs à égalité aux points est la confrontation directe», rappelle Mirado Rakotoharimalala.

Zanakala FC occupe ainsi la deuxième place suivie de Jet Kintana et Elgeco Plus. Jet Kintana a laminé hier 3FC Toliara sur le score large de 3 buts à 0 à Mahitsy. Disciples FC perd, de son côté, quatre places et a dégringolé à la septième place après sa défaite de 1 à 2 face à Mama FC au By-pass. La phase de conférence prendra une pause de quelques semaines jusqu’à la fin du championnat d’Afrique des nations en début février.