CONCERT – Da hopp dévoile « Madafaka » à ses fans

Après un long moment de silence, le groupe Da hopp revient avec une nouvelle prestation artistique ainsi que le nouvel album « Madafaka ».

Une fusion entre la musique traditionnelle et le rap. Le public de l’Institut Français de Madagascar (IFM) constitue les premiers témoins de la nouvelle performance musicale du groupe Da Hopp lors du show inédit qui s’est tenu samedi dernier à 15h.

Cette grande amélioration a été appréciée à travers leur nouveau répertoire, un mélange de rap avec de la musique traditionnelle, dont Maximin Njava est le directeur de son. À l’accompagnement se trouvent des musiciens tels que Manoa à la guitare basse, Ralph le guitariste, Antsaly à la percussion et DJ Yatang.

Nous avons toujours souhaité que notre rap soit accompagné par des musiciens mais c’est seulement cette année que nous avons pu le réaliser.

Une joie partagée

Nous avons choisi de combiner notre instrumental avec celui de rythme de la musique traditionnelle du grand Sud comme le « Beko » et le « Tsapiky » affirme Ben J, lead vocal du groupe Da hopp.

Durant le concert, la bande à Tax, Ben J et Jento a séduit ses fans avec leurs titres phares comme «Oziz Mama», «Fanantenana», «Mahasalam’azy», et «Mamboly Fahombiazana» en plus des titres dans le nouvel album «Madafaka» tels que «Mpanov’azy», «Lalan-kombana» et «Reprezent».

«Madafaka» est notre deuxième album après «Fanantenana» en 2003. Il est composé de 15 titres et un bonus en plus des textes de Blaz qui est décédé en 2014. L’album n’est disponible que sur la plateforme digitale «Alaiko» ajoute Ben J.

Le groupe a pu revivre, lors du show, ces instants inoubliables passés avec ses fidèles admirateurs depuis une trentaine d’années, dès ses débuts. C’est avec le morceau «Masoandro doro» qu’ils ont dit au revoir aux spectateurs avec comme promesse un nouveau concert l’année prochaine.