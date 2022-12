COMMUNE – La mise en place des guichets fonciers pour la sécurisation foncière

La réforme en matière de sécurisation foncières vient de se concrétiser par la délivrance des certificats fonciers. En effet, par le biais de cette réforme, les droits sur les terres mises en valeur par les agriculteurs peuvent être enregistrés assez rapidement et à moindre coût par un nouveau document officiel – le certificat foncier – délivré non plus par l’État central, mais par la commune, suivant une procédure réalisée localement par les guichets fonciers ouverts au niveau des communes. Selon la réalisation mensuelle, 587 041 Ha de superficie de terrain ont été sécurisées. Près de deux cent treize mille huit cent cinquante-huit certificats fonciers ont été délivrés par le biais de trois projets, dont CASEF, TAFITA et PLAE 4. À Madagascar, l’obtention d’un titre foncier était si longue et coûteuse qu’elle était souvent hors de portée des habitants des zones rurales. Cette réforme a permis de garantir les droits de propriété d’un plus grand nombre, ce qui a pour effet de rassurer les agriculteurs qui investissent dans leurs terres, de réduire les conflits fonciers et de générer des revenus agricoles plus important.