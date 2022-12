BASKETBALL 3X3 – Elly, Arnol, Livio, Fiary, mission accomplie

Lors de leur arrivée à Madagascar mardi, avec le titre de champion d’Afrique en poche, les quatre garçons ont raconté leurs parcours. Tous les quatre sont convaincus « d’avoir été investis d’une mission, celle de conquérir le titre continental » et de l’avoir bien réussie.

La confrontation entre Madagascar et l’Égypte en basketball 3×3 ne date pas d’hier. Le premier affron­tement remonte à 2017, lors d’un championnat d’Afrique de 3×3 au Togo les 3-5 novembre. Les deux équipes devaient lutter pour la troisième place, et Madagascar l’a emporté sur le score de 18 à 17. La deuxième confrontation a eu lieu en 2019, toujours au championnat d’Afrique de 3×3 en Ouganda (8-10 novembre) en demi-finale. Les Égyptiens se sont imposés sur le score de 21-11 et cette année-là, ils ont gagné le titre de champion d’Afrique, Madagascar se retrouvant en quatrième position.

Toujours en 2019, lors des Jeux africains au Maroc (21-25 aout à Rabat), les deux nations se sont affrontées de nouveau en finale et Madagascar s’est imposé sur le score de 21 à 19. La grande finale de dimanche 4 décembre a encore vu la domination des Malgaches qui ont mené par 3-1 face à l’Égypte en termes de victoire.

Complémentaires

Elly Randriamampionona, capitaine de l’équipe nationale, a soutenu que chaque match a son importance et qu’aucune équipe n’a droit à l’erreur surtout en phase

d’élimination directe. Il donne son avis : « Nous sommes complémentaires sur le terrain. Le premier match contre l’Égypte a été le plus difficile car nous n’arrivions pas à entrer dans notre match. Durant ce championnat d’Afrique, nous avons su élever notre façon de jouer au fil des matchs et l’essentiel a été fait : remporter le titre pour le pays. »

Arnol Jean Alpha Solondrainy, auteur du dunk le plus spectaculaire du championnat, a confirmé que c’était un championnat très difficile. « Parmi les équipes présentes, à chaque sortie en dehors de notre hôtel, les Égyptiens ont répété que seul Madagascar est l’équipe à abattre pour l’Égypte. Certes, ils jouent très bien au basketball 3×3, mais nous avons montré que nous sommes meilleurs qu’eux. »

Livio Rocheteau Ratianarivo, pour sa part, a souligné que le résultat n’est pas le fruit du hasard ou un coup de chance. Ils se sont bien battus avec des engagements physiques et de l’abnégation. « Gagner le titre de champion d’Afrique est une fierté pour toute l’équipe, surtout pour la nation. Nous nous sommes battus jusqu’au bout et nous avons montré que nous sommes à la hauteur de l’évènement. »

Quant à Fiary Johnson Rakotonirina, discret mais efficace sur le terrain, il se déclare toujours prêt quand on le sollicite pour l’équipe nationale. « C’est une belle

expérience et un bon souvenir. Gagner le titre de champion d’Afrique n’est pas donné à tout le monde. Je suis fier et je reste prêt à défendre les couleurs du pays », conclut-il.