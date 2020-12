Sénatoriales – Le MMM titille l’IRD à Antananarivo et à Toamasina

Au regard des tendances des votes d’hier, le Sénat ne sera pas entièrement peint en orange. À Antananarivo et Toamasina, le MMM tient la dragée haute à l’IRD.

TROUBLE-FÊTE. Ayant fait cavalier seul durant ces élections sénatoriales, le parti « Malagasy miara-mihainga » (MMM), semble en passe de gagner son pari. Celui de briguer quelques sièges au sein de la Chambre haute, au détriment de ses présumés alliés au sein de la coalition présidentielle « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » (IRD).

À un peu plus de 23 heures, hier, la tendance des résultats de la quasi-totalité des bureaux de vote répartis dans les six circonscriptions électorales, qui corres­pondent aux six provinces, ont été consultables sur le site web de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Selon les tendances des chiffres publiés par la CENI, le parti MMM a, visiblement, contrecarré les plans de la coalition IRD dans la province d’Antananarivo et celle de Toamasina.

La razzia de tous les sièges d’élus au Sénat, escomptée par les Oranges semble peu probable. À 23 heures 17 minutes, l’ensemble des résultats issus des bureaux de vote de la province d’Anta­nanarivo a été publié sur le site web de la CENI. Il y est rapporté que l’IRD est en tête avec 63,19% des voix. Les Oranges ont obtenu près de mille quatre cent voix. En face, le MMM s’est arrogé 36,54% des suffrages, soit quelque huit cent voix.

Le décompte des voix dans le bureau de vote attribué à la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA), laissait déjà présager que la partie sera serrée. Seuls les grands électeurs de l’IRD, un conseil­ler municipal de la coalition KOMBA, et Naina Andrian­tsi­tohaina, maire d’Antana­narivo, sont allés aux urnes. Sur les vingt-neuf votants, seize ont opté pour la liste Orange et douze ont choisi le MMM.

Gifle

Dans la province de Toa­ma­sina, les favoris de la coalition « Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina » et le parti « Malagasy miara-mihainga », sont au coude-à-coude.

La tendance de la totalité des résultats issus des dix-huit bureaux de vote que comptent cette circonscription est publiée sur le site de la CENI, depuis hier, à 23 heures 21 minutes. Avec un peu plus de neuf cent vingt voix, la liste IRD obtient 52,72% des suffrages exprimés. En face le MMM qui a glané près de huit cent dix votes, s’arroge 46,42%. Dans le district d’Anosibe An’ala, par exemple, la liste MMM a pris le dessus sur celle de l’IRD, avec quarante-trois voix, contre trente-trois.

Visiblement, le choix du MMM de présenter des listes de candidats aux sénatoriales dans les provinces d’Antananarivo et de Toama­sina, n’a pas été fait au hasard. À l’allure où vont les choses, ce parti est bien parti pour s’arroger deux des douze sièges d’élu au Sénat. « Les sièges sont répartis entre les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne », prévoit la loi organique sur le Sénat.

Le texte relatif au Sénat ajoute, « le quotient électoral est obtenu en divisant, dans chaque circonscription électorale le nombre total des suffrages recueillis par l’ensemble des listes de candidats en présence, par le nombre total des sièges à pourvoir ». Si elle semble en passe de rater le doublé à Antananarivo et Toa­ma­sina, la coalition IRD devrait, toutefois, faire carton plein dans les quatre autres circonscriptions électorales. Ce sera, certainement, le cas à Mahajanga, où les Oranges n’ont pas eu d’adversaire.

Dans la province de Fianarantsoa, la liste IRD a écrasé la concurrence. Bien que la liste indépendante Bematana Martin lui ait chipé quelques voix, la liste Orange devrait, néanmoins, faire coup double dans la province d’Antsiranana. Pareil­lement, dans la province de Toliara. Seulement, la gifle reçue par la liste IRD dans le district de Toliara II, n’est pas passée inaperçue. Contre toute attente, la liste indépendante VMM n’a pas démérité.

Sur cent soixante dix sept votants à Toliara II, cent trois ont, en effet, voté pour la liste VMM, contre soixante douze pour les porte-fanions de l’IRD. Le VMM a pu obtenir 25,82% des suffrages sur la totalité de la province de Toliara. Un score qui ne devrait, cependant, pas lui permettre d’empêcher l’IRD de gagner les deux sièges attribués à cette circonscription. Quoi qu’il en soit, le verdict officiel et définitif sera prononcé par la Haute cour constitutionnelle (HCC).