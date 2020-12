Sénatoriales – Le candidat de l’Irmar élu à 100% à Mahajanga 1

Les élections sénatoriales du 11 décembre dans la région Boeny se sont déroulées sans aucun grand incident majeur hier à Mahajanga. Au total, 362 grands électeurs sont recensés dans la région Boeny dont 62 pour le district de Mahajanga 2. Le taux de participation était de 93% soit 337 grands électeurs ayant voté sur les 362 inscrits.

Sur les 19 Conseillers municipaux de la commune urbaine de Mahajanga, les deux élus du parti Tim n’ont pas pris part au vote hier, comme l’a déjà annoncé les responsables de l’Opposition à laquelle fait partie le Tim. Les maires par intérim et les PDS ne sont pas autorisés à prendre part aux élections.

À Marovoay, 92 électeurs sur 100 ont pris part aux élections contre 87 sur 98 à Ambato Boeny et 25 sur 28 dans le district de Soalala. Au dépouillement à Ambato Boeny, le candidat du régime a accumulé 72 voix contre 13 blancs et deux voix nuls ; lors du comptage des voix.

Par contre à Mitsinjo, le taux de participation était de 100%, 55 électeurs ont tous voté. Un blanc et nul était enregistré durant le dépouillement et le candidat de l’IRMAR a obtenu 54 voix ;par contre un seul électeur n’a pas participé au scrutin sur les 62 grands électeurs à Mahajanga 2. Le candidat de l’IRMAR a remporté 52 voix contre 9 voix nuls. Six bureaux de vote étaient recensés dans la région Boeny dont un à l’hôtel de ville pour le district de Mahajanga 1 et autant à la commune rurale de Belobaka, pour Mahajanga 2. Le matériel de vote dans les bureaux a été installé à temps dès 5h30 à Mahajanga. Le bureau était ouvert à 6h10.

Des membres du KMF/ CNOE ont également effectué une observation au niveau du bureau de vote de Mahajanga 1 hier pour constater le déroulement des élections et les éventuelles infractions, d’après le responsable.