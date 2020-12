Plaidoyer – La petite enfance délaissée

Madagascar renforce son engagement en faveur de la petite enfance pour permettre aux enfants de s’épanouir et promouvoir la croissance économique.

Personne ne prête attention au développement de la petite enfance (DPE). Jean Benoit Manhes, représentant par intérim du Fonds des nations unies pour l’enfance (Unicef) a déclaré qu’il est laissé-pourcompte à Madagascar. Le pays ne dispose pas d’une stratégie nationale, on investit peu dans ce domaine. C’était à l’hôtel Novotel à Ivandry, hier, lors de l’atelier de plaidoyer de haut niveau sur le développement de la petite enfance. Le DPE désigne le développement cognitif, physique, langagier, moteur, social et affectif des enfants, entre la conception et l’âge de 8 ans, selon la définition de l’OMS.

Les résultats de l’enquête socio-démographique au sein des ménages (MICS 2018), montrent que « seulement un enfant sur quatre, âgé de 2 à 4 ans, a un membre de la famille qui le stimule et soutient l’apprentissage précoce ». 85% des enfants, âgés de 3 à 4 ans, ne participent pas à un programme d’éducation de la petite enfance. Le taux de retard de croissance est très élevé, près de la moitié des enfants de moins de cinq ans sont touchés. Le système de protection sociale malgache ne touche, par ailleurs, que 5 % des personnes extrêmement pauvres, il est sous financé.

C’est une grosse perte pour le pays. L’indice du capital humain établi par la Banque mondiale indique qu’un enfant né à Madagascar aujourd’hui n’atteindra que 37 % du potentiel productif qu’il aurait obtenu s’il avait bénéficié d’une instruction complète et de soins de santé adaptés.

Madagascar renforce son engagement en faveur de la petite enfance. « Nous sommes tous convaincus à changer la réalité des enfants pour l’avenir de Madagascar », explique Tsakorien Jaona Adolphe Pilaza, directeur général de la Population au sein du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. Une stratégie nationale est en cours de finalisation. « Faire progresser le DPE à Madagascar permettrait aux enfants non seulement de survivre et de s’épanouir, mais aussi d’améliorer le capital humain et de promouvoir la croissance économique qui, à son tour, éliminerait l’extrême pauvreté à l’avenir », indique Jean Benoit Manhes.