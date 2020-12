Forces armées – Trois généraux de corps d’armée se retirent

Il n’en reste plus que deux. Les forces armées ne comptent désormais plus que deux généraux de corps d’armée dans ses rangs, à savoir le général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale et le général Richard Ravalomanana, secrétaire d’État chargé de la gendarmerie nationale. Le départ à la retraite de trois de leurs aînés a été officialisé, jeudi.

La situation sanitaire étant, la cérémonie d’adieu aux armes des officiers généraux partis en retraite pour le compte de l’année 2019 et 2020, s’est tenue, jeudi, au camp du premier Régiment de transmission et de service (1er RTS), à Fiadanana. Pour l’occasion cinquante-trois généraux néo-retraités se sont vus remettre le drapeau marquant que désormais, ils retournement à la vie civile.

Dans la liste des généraux nouvellement retraités, trois se retirent avec le grade de généraux de corps d’armée. Tous les trois ont fait leurs armes au sein de l’armée. Il s’agit du général Roger Ralala, ancien secrétaire général de la présidence de la République, dont le départ en retraite a été le 30 mai 2019, du général Béni Xavier Rasolofonirina, ancien ministre de la Défense nationale, parti à la retraite le 1er décembre 2019, du général Dominique Rakotozafy, également, ancien ministre de la Défense nationale, retraité depuis le 9 août 2020.