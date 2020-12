Etablissement scolaire public – Les parents mis à contribution

Les parents d’élèves pourraient, à partir de l’année prochaine, verser des cotisations pour payer les salaires des maîtres FRAM.

Des responsables d’établissements scolaires publics insufflent que les parents d’élèves pourraient verser des cotisations, à partir du mois de janvier. La somme récoltée servirait à payer les salaires des enseignants non fonctionnaires (maîtres Fram). Les parents d’élèves sont offusqués. Ceux de l’école primaire publique (EPP) à Ambatokaranana ont manifesté devant l’école de leurs enfants, hier. « On nous a dit de préparer 30 000 ariary, au mois de janvier. Où allons-nous trouver cette somme? Nous sommes des familles démunies », lance Marie Joséphine Razanamaria, parent d’élève. Un responsable de l’Éduca­tion dans cette zone affirme qu’aucune instruction n’a été lancée à l’endroit des parents d’élèves sur cette cotisation, jusqu’ici.

Pour les parents, l’enseignement dans les établissements scolaires publics est gratuit. « C’est ce que l’État a déclaré, depuis le début de l’année scolaire », indiquent-ils.

L’État a annoncé son soutien aux maîtres Fram, pour alléger les charges parentales. Il a promis de se charger de leur rémunération, avec l’aide des bailleurs de fond. Grâce à cela, les parents n’ont rien payé pour inscrire leurs en f an ts d ans les écoles publiques, à la rentrée.

Aide

Mais le chef d’État Andry Rajoelina avait, aussi, préparé les parents d’élèves sur un éventuel paiement des salaires des maîtres Fram, au second trimestre de l’année scolaire. Le 18 octobre, il avait déclaré « s’il y a des réels besoins, nous allons compter sur l’association des parents d’élèves pour cotiser pour payer les salaires des enseignants non fonctionnaires et non subventionnés, au deuxième trimestre ». Une source auprès du ministère de l’Éducation nationale souligne que personne n’ a confirmé ni infirmé cette déclaration du président de l a République, p ou r le moment.

Les enseignants non fonctionnaires n’ont rien touché depuis le début de cette année scolaire. Ils attendent l’aide promise par l’État. L’attente leur est trop longue. Dans certains établissements scolaires, ce sont les fonctionnaires qui font une cotisation pour aider leurs collègues. Ces derniers n’hésitent plus à leur demander de l’aide. Une source affirme qu’ils devraient toucher leurs salaires, « bientôt ».