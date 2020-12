Diana – Victoire écrasante du candidat orange

Mino Avizara Seramila, issu du parti IRMAR, a eu plus de 90% des voix lors des élections sénatoriales du 11 décembre.

VICTOIRE tant attendue pour le candidat N°1 issu de la liste Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina. Il s’agit de Mino Avizara Seramila qui a, provisoirement, raflé plus de 90% des voix lors des élections sénatoriales d’hier 11 décembre 2020. C’est donc un cadeau anticipé de Père Noël pour cet opérateur bien connu dans la région et maintenant converti en politique.

Même si Mino, de son appellation quotidienne, se tient discret dans l’attente de la proclamation des résultats officiels, les résultats provisoires dans la Diana parlent d’eux-même et indiquent les efforts fournis par lui-même et son équipe, lors de la campagne électorale, malgré quelques imperfections liées à sa candidature.

Verdict des urnes

Maintenant, quoiqu’on dise, les acclamations et la joie de ses partisans, de ses amis politiques ou non et de ses proches remplissent les réseaux sociaux. Les annonces sur sa victoire ne sont basées que sur le décompte des voix que les candidats, les responsables régionaux , les journalistes, les citoyens eux-mêmes et les parti politiques ont réussi à obtenir et à recouper.

Au total, dans la Diana, il a gagné 416 voix des 458 grands électeurs devant les deux candidats indépendants . Et dans la Sava, il a aussi devancé le candidat potentiel d’Antalaha Martin Bematana en ramassant 361 voix sur 648. Bref, il a gagné dans les huit district de la province d’Antsiranana à l’exception du districts d’Antalaha où il n’a eu que 52 voix contre 82 de Bematana.

« Ce n’était pas une surprise mais les résultats de nos efforts avec toute l’équipe ont sillonné sans relâche les deux régions et surtout la confiance des grands électeurs à ma candidature » a souligné le meneur provisoire de la danse, joint au téléphone, tout en soulignant que c’est aussi le verdict des urnes.