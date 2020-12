Administration – La version 2.0 de l’Augure opérationnelle

Obligatoire. Tous les ministères et institutions doivent enregistrer leurs agents dans la nouvelle version de l’Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources humaines de l’État (Augure). La version 2.0 de cette application vient d’être lancée officiellement au Centre de confé­rence international Ivato. À l’issue des audits menés sur cette application, la Cour des Comptes a émis des recommandations selon lesquelles l’ancienne version nécessite une refonte approfondie. Parfois pointées du doigt, les défaillances de l’ancienne version étaient synonymes de pertes d’envergure pour l’administration.

« L’État perd quatorze milliards d’ariary par an suite à des défaillances dans le logiciel Augure ou Application Unique pour la Gestion Uniforme des Ressources humaines de l’État » ont annoncé les juges de la Cour des comptes lors de la présentation officiel de leur rapport public. Malgré les efforts d’assainissement de l’administration, un risque total de perte de plus de cent milliards ariary par an est encouru avec l’existence de ces fonctionnaires fantômes.