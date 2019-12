Rapt à Anjozorobe – Quatre villageois charcutés à mort

Une meute de ravisseurs a commis un rapt et découpé quatre pour­suivants. Les bandits réclament 700 millions d’ariary.

Emoi et terreur dans le district d’Anjozorobe. Avant-hier, une escouade de ravisseurs a commis un acte d’une barbarie sans pareille. Après avoir enlevé une personnalité connue dans le district, les kidnappeurs se sentant menacés pendant leur fuite se sont mesurés aux villageois lancés à leurs trousses pour infliger à ces derniers un cinglant camouflet. Tombés nez-à-nez avec les ravisseurs en furie, les villageois ayant remonté leurs traces ont subi de lourdes pertes.

Tombés dans les griffes des bandits de grand-chemin, quatre poursuivants ont été charcutés à mort. Selon les informations communiquées, ils ont été littéralement découpés. Le rapt contre rançon a été perpétré dans la partie d’Anjozo­robe. Lorsque le captif est tombé dans leurs griffes, les malfaiteurs ont pris le large dans les no man’s land de la zone limitrophe entre Brieville, dans le district d’Ambatondrazaka et celui de Tsaratanàna. Suivis à la trace dans cette zone de tous les dangers, les ravisseurs ont tendu un guet-apens aux proches et amis de l’otage qui ont manifesté une ténacité en engageant la poursuite.

Mis à prix

Le quadruple homicide a certes dissuadé les poursuivants mais il a également eu pour effet le décuplement du nombre des poursuivants ainsi que l’implication des diverses entités des éléments des forces de défense et de sécurité. L’atrocité dont les ravisseurs ont fait preuve, a de surcroît déclenché une mobilisation de moyens matériels dans un ratissage ponctué de traque aérienne au moyen d’une libellule de fer.

Le mauvais temps qui s’est abattu hier dans la zone de poursuite a néanmoins stoppé dans leur élan les

forces de défense et de sécurité. Alors que les bandits continuaient à s’engouffrer en profondeur dans les

forêts épaisses en profitant de la pluie battante, le mauvais temps a cloué l’hélicoptère au sol et a freiné la progression des éléments au sol.

Aux dernières nouvelles, les kidnappeurs sont déjà entrés en contact avec la famille du captif et réclameraient une rançon s’élevant à la somme faramineuse de 700 millions d’ariary. Da Kely, un enfant terrible du rapt contre rançon tristement connu dans tout le district de Tsaratanàna est identifié comme étant celui qui tire les ficelles dans cette affaire.

L’organisation criminelle dont il se trouve à la tête a fait de nombreux ravages. Le bandit notoire est mis à prix de source auprès de la gendarmerie nationale. Certains de ses comparses ont déjà été mis hors

d’état de nuire par les forces armées.