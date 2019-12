Intempéries – Six personnes trouvent la mort à Soalala

Une personne a été retrouvée morte à Soalala, hier. Elle est la énième victime du cyclone Belna dans ce district.

Le corps inanimé d’un homme a été repêché sur une plage du district de Soalala, hier. « Le boutre sur lequel il est monté a fait naufrage, hier (ndlr : mardi). Ce n’est que ce matin (ndlr : hier matin) vers 9 heures, qu’on l’a retrouvé. Il ne respirait plus», rapporte la Gendarmerie nationale. D’autres personnes auraient monté avec lui sur ce voilier, mais ces derniers auraient pu s’en sortir vivant. La source indique que les victimes ont embarqué, en cachette. La sortie en mer est dangereuse, pendant le passage d’un cyclone, car la mer est très agitée. C’est ainsi que les techniciens de la direction générale de la météorologie ont lancé à plusieurs reprises l’interdiction de sortie en mer sur la partie Nord-Ouest et Ouest, au début de cette semaine. Le défunt ne serait pas de Soalala. « Personne ne le connait dans les parages. Il paraît qu’il vient de Maha­janga », précise Harinaivo Ratsimbazafy, délégué du chef d’arrondissement à Soalala.

Depuis que le cyclone Belna a atterri dans ce district, le rapport de décès serait journalier, selon la Gendarmerie. « En tout, six personnes ont trouvé la mort», précise la Gendarmerie à Soalala. Parmi les victimes déclarées par cette source, un octogénaire habitant la commune urbaine de Soalala. Quatre enfants du fokontany de Baly, dont deux nourrissons de deux mois et de un an, un enfant de 10 ans et un autre de 12 ans. Ces enfants auraient été engloutis par des fortes houles chez eux. Le corps du bébé de deux mois, emporté par l’eau, resterait introuvable. Cet homme retrouvé mort, hier, serait la sixième victime. Harinaivo Ratsimbazafy annonce, par ailleurs, qu’il n’y a eu que cinq décès, à savoir les quatre enfants et l’homme mort noyé.

Aides aux sinistrés

Du côté du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC), le Secrétaire Exécutif ne rapporte qu’un seul décès, tandis que mardi, deux personnes décédées ont figuré dans le bilan des dégâts du cyclone Belna. « Après recoupement, une seule personne a succombé à cause du cyclone », insiste le colonel Elack Olivier Andriakaja, secrétaire exécutif du BNGRC. Il se félicite que les dégâts humains ne soient pas aussi importants. « Les dégâts sont inévitables, après le passage du cyclone tropical intense. Mais on peut dire qu’ils ont été moins importants. Nous avons obtenu ce résultat, grâce à notre coopération avec les partenaires techniques et financiers », rajoute le premier responsable du BNGRC.

Belna a, toutefois, détruit Soalala. 95% des maisons qui se trouvent dans ce district ont été décoiffées. Un navire est parti du port de Mahajanga, hier matin, pour transporter des aides, aux sinistrés de Soalala, estimés à mille trois cent.