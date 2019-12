Exposition – Photographie : Rijasolo prône « Un logement digne pour tous »

Toujours une histoire à raconter, une vision inédite de la Grande île à partager à travers ses clichés. Rijasolo nous revient pour une exposition faite d’émotions et de générosité.

Il y a une semaine encore, Rijasolo a égayé de la poésie de ses photos à la Cité internationale des arts de Paris. À travers l’exposition intitulée « Malagasy », il a émerveillé les visiteurs de sa représentation sobre et intime du peuple malgache.

Ne s’endormant pas sur ses lauriers avec toujours un sujet et un projet en tête, il nous revient pour une nouvelle exposition, plus ancrée dans la société actuelle, qui promet de surprendre. Du 16 au 20 décembre, Rijasolo se redécouvre avec une exposition itinérante intitulé « Un logement digne pour tous» à l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) Andavamamba. Le photographe nous embarque pour une épopée immersive dans des quartiers jugés précaires de la Ville des Mille, où une dizaine de familles nous ouvre les portes de leurs foyers via son objectif. Avec cette exposition, Rijasolo questionne ainsi les conditions de vie et de logement de diverses familles de la capitale, mettant en exergue le respect de la dignité de chacune d’entre elles. « Un logement digne pour tous » entre également dans le cadre d’un projet social et humanitaire pérenne, initié en 2017, lequel sollicite un confort évolutif pour les habitants des quartiers précaires d’Antananarivo.

Vocation solidaire

Actuellement, près de mille deux cents familles bénéficieraient de ce projet mobilisant plusieurs acteurs sociaux. Il s’agit de contribuer à l’affermissement de leurs logements, tout en proposant différents modèles d’habitat social.

L’exposition de Rijasolo à l’AFT Andavamamba apporte ainsi une plus large visibilité au projet qui vise à étendre sa portée également. Fort de sa maîtrise du photojournalisme, il nous livrera un focus sur les divers portraits de ces personnes qui, chaque jour, se contentent d’un foyer où survie et nécessité se conjuguent avec l’aspect chaleureux qui y règnent. Plusieurs émotions seront à entrevoir à travers chaque cliché, et Rijasolo nous enchantera, une fois encore, de son talent indéniable.