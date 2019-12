Cyclisme – TCIM : Houlder arrache la quatrième étape

Les Malgaches remontent petit à petit la pente. Cinq Malgaches ont franchi en premiers la ligne d’arrivée de la quatrième étape Andriba-Ankazobe, devant les Belges.

Mission accomplie. Le plus jeune Malgache, Houlder Hamede de l’équipe BOA a remporté la quatrième étape du tour cycliste de Madagascar, en bouclant les 140km en 3:30:09.

Il a été suivi par son coéquipier Mazoni Rakotoa­rivony (3:30:36) et du coureur de l’équipe malgache B Canal plus, Tsivery Anjara (3:30:39), Nambi­nintsoa Randrianantenaina de BOA (3:30:39) et Emile Randria­nan­tenaina de BOA (3:30:48) occupe la cinquième place. Deux Belges, notamment Jari Verstraeten (3:30:49) et Van De Meriop Sam (3:31:00), se contentent de la sixième et de la septième place.

Mazoni a entamé dès le vingtième kilomètre, son échappée, à l’entrée de Mahatsinjo. Il était en cavalier seul presque jusqu’au bout, en grimpant Mahatsinjo, Tamponketsa et Maneri­nerina. Le groupe du maillot jaune composé de six coureurs dont deux Belges en l’occurrence le détenteur du maillot jaune depuis le début du tour, Jari Verstraeten et son coéquipier Van De Meriop Sam, ainsi que quatre Malgaches dont deux de l’équipe BOA en l’occurrence Houlder et Nambi­nintsoa, et deux autres de Canal plus, Tsivery Anjara et Reritra.

L’écart a été de 2’15 à Mahatsinjo puis a été réduit à 45 secondes à Manerinerina (72km). Les Belges ont tenté de nombreuses attaques mais les locaux ne les ont pas laissé filer. « Mazoni est parti dès la première montée et dans notre groupe, on n’a fait que gérer les Belges qui ont essayé à plusieurs reprises d’imposer leur rythme. Dès qu’il est rattrapé, j’ai pris le relais surtout sur la montée à l’entrée de la ville d’Ankazobe », raconte Houlder Hamedé à l’arrivée.

Longue échappée

« Notre objectif était de réduire l’écart de temps par rapport à celui des Belges mais en vain. Ils sont aussi forts en montée. Au moment ou le groupe du maillot jaune m’a rattrapé, je n’ai fait que suivre son allure», a confié, pour sa part Mazoni, artisant de la longue échappé de presque 120km. « Le numéro un malgache a démarré l’échappée précocement puis il a roulé très vite. On a su contrôler notre groupe mais les Malgaches ont relancé l’attaque à 3km de l’arrivée », relate Jari Verstraeten.

Jusqu’ici, l’équipe Belge et la formation de BOA comptent chacune deux victoires d’étape, mais l’écart entre les deux, reste considérable, encore plus 13 minutes. Au classement général, Jari Verstraeten boude la première place avec un cumul de 12.01.34, talonné par son coéquipier, Van De Mierop Sam (+6.15). Et Hamede Houlder se propulse de la septième à la troisième place (+13.13). La série de montées ne fait que commencer. Celle de Marovoalavo attend ce jour les cinquante-et-un concurrents, comptant pour la cinquième étape Antsa­panana-Moramanga sur une distance de 107km.