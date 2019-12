Chick’n art Ankorondrano – Un concentré de talents lors des « Founder’s days »

Dans le cadre de la célébration de son premier anniversaire, le Chick’n Art à Akorondrano concocte, du 11 au 14 décembre, un événement spécial baptisé « Founder’s days». Les talents, qui se sont exprimés dans ce lieu propice aux échanges depuis son ouverture, vont de nouveau y créer un autre dynamisme dans une ambiance festive.

« Founder’s days » a débuté hier soir. La soirée a regroupé plusieurs acteurs du beau exerçant des disciplines extraordinaires. Onja Be est venu avec ses photos de nu artistique, Clipse Tean a de nouveau présenté un extrait de ses graffitis, tandis que Tefy Khaita a exposé des tableaux faits à partir du jus de café. Larissa Ratovonar, Maeva Château, ainsi que ceux qui ont fait de Chick’n Art un endroit idéal pour souligner les valeurs de leurs créations, ont été présents à cette première soirée de célébration.

« Durant cette année, nous avons vu un vivier de talents fabuleux s’exprimer. C’est un ravissement pour nous de participer à ce déploiement de compétences et de partage avec des jeunes et des moins jeunes. D’ailleurs, l’âge n’est même pas le sujet, car le sujet principal est la compétence sous toutes ses formes. Ces artistes talentueux et leurs œuvres exceptionnelles ont laissé de bons souvenirs, une belle histoire dans notre établissement», constate Tin Rakotomalala, fondateur de Chick’n Art.

La soirée de ce jour rassemblera les « speakers » ayant participé dans « Your Topic », « Pitch Business », « Breakfast Business», des formules appropriées pour concocter des projets dans des bonnes conditions chez Chick’n Art.