Andry Rajoelina et les Îles Éparses : «L’avis du peuple sera souverain»

La restitution des îles à Madagascar par l’ancienne puissance coloniale a fait l’unanimité à Ivato. Le président de la République a souligné que tout se fera selon l’avis du peuple.

Tout se décidera d’un commun accord quelle que soit l’issue de la tentative. C’est la déclaration faite par le président de la République Andry Rajoelina à la clôture de la consultation nationale sur les îles éparses, hier à Ivato. Les résolutions prises au cours de cette consultation lui a été remise. Il en tiendra compte dans la suite du processus. Le second rendez-vous de la commission mixte franco-malgache sera la prochaine étape dans la reconquête de ces îles désormais rebaptisées par des noms en malgache. La délégation malgache fera valoir les résolutions retenues au cours de cette consultation sans la moindre concession. La résolution de l’ONU, le droit et les conventions internationales, l’histoire, seront les arguments que la délégation malgache fera valoir dans les négociations.

Le président de la République a ainsi affiché sa détermination sans faille après ce soutien populaire. « Nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Si nous n’obtenons pas la restitution de ces îles maintenant, nous les perdrons à jamais », a-t-il martelé dans un discours de 25 minutes teinté de patriotisme inébranlable.

« Il s’agit de défendre la souveraineté nationale. Madagascar est un territoire indivisible et ces îles en font partie intégrante. Nous allons revendiquer le rétablissement de nos droits sur ces îles », a-t-il rappelé. Mais Andry Rajoelina sait très bien que la mission est loin d’être une sinécure, que les négociations seront rudes et qu’il va falloir se serrer les coudes pour y faire face. Il a rappelé pourquoi l’initiative de l’ancien président Ratsiraka, présent dans la salle, est restée sans suite il y a quarante ans.

La solidarité, une arme

« Personne n’a aidé le président Ratsiraka. Je vous demande aujourd’hui de m’aider. Les épreuves pour ramener notre souveraineté sur ces îles ne seront pas aisées mais la principale arme avec laquelle nous pourrions gagner est la solidarité. Soyons unis, ne nous laissons pas diviser », a-t-il recommandé.

En 1979, le clivage politique de l’époque a fait que Ratsiraka a fait cavalier seul. Et c’est grâce à son aura sur le plan international, le soutien des pays de l’Est, de l’Union africaine, des pays non alignés que la résolution a pu être obtenue. Maintenant, suite à une demande solennelle de rétrocession faite par Andry Rajoelina lors de sa visite à Paris en mai, il appartient à tous les citoyens de faire bloc derrière le chef de l’état pour faire aboutir la revendication. En tout cas, on est arrivé au point de non retour.