Taxi-finder – Une application pour trouver un taxi-ville à proximité

Digitalisation. Une agence nommée web et mobile success, une agence malgache, vient de lancer une application pour trouver rapidement des taxis à proximité de l’utilisateur et sans se déplacer. Il s’agit d’une première application tendant à améliorer le transport notamment pour un taxi-ville à Fianarantsoa, Ambo­sitra et Antananarivo qui y sont déjà enregistrés. L’appli­- cation a été surtout conçue par rapport à l’insécurité où rechercher un taxi en cas d’urgence ou au milieu de la nuit est difficile actuellement.

« Les clients choisissent et appellent directement les chauffeurs et entament la négociation des tarifs; s’ensuit la prise de rendez-vous entre le client et le chauffeur pour la course. Elle facilite la relation entre les chauffeurs de taxi et les clients et permet aux utilisateurs de ne pas se déplacer sans raison », rapporte le communiqué de presse. Le Taxi finder.mg ne change en aucun cas le mode de fonctionnalité des taxis actuels mais les aide à se développer. La fonctionnalité de signalisation d’embouteillages sera accessible pour les chauffeurs de taxi prochainement, ce qui leur permettra de partager les lieux où il y a des bouchons pour modifier leur trajet si besoin.