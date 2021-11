RN7 – Saisie d’alcool et de tabac

Un trafic de produits stupéfiants a tourné court sur la route nationale numéro 7. Avant-hier, les éléments de la brigade de police routière de la gendarmerie nationale à Ihosy ont découvert plus de deux cents kilos de feuilles de tabac ainsi que 140 litres d’alcool artisanal. Ce coup de filet a été réalisé à la hauteur d’Ankadilanambe où un dispositif de la gendarmerie en charge des contrôles et de la sécurité routière a été mis en place. Ces produits prohibés ont été transportés par un véhicule de transport en commun, reliant Ilakaka et Fianarantsoa. Outre les inspections de routine, les gendarmes se sont fiés à leur flair. Lors des fouilles, ils ont mis la main sur le produit que le transporteur ainsi que les propriétaires dissimulaient très maladroitement.

Deux individus ont été arrêtés. Ces trafiquants allaient écouler leur produit dans l’agglomération centrale de la Haute Matsiatra à Fianarantsoa lorsque les gendarmes l’ont intercepté. De lourdes amendes attendent les deux individus arrêtés ainsi que le propriétaire du taxi-brousse qui a transporté le tabac et l’alcool.