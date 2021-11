Pêche – Les crevettes ratent le marché européen

Les crevettes de Madagascar prises en otage. Elles risquent de ne pas être présentes sur les tables pour les fêtes de fin d’ année en Europe. Normalement, elles devaient être en cours de mer et à mi-chemin vers l’Europe actuellement. Ces délices de la mer sont déjà dans des conteneurs dans les ports de Toamasina et de Mahajanga. Mais leur envoi n’est pas possible sans le COS, Certificat d’origine sanitaire, lequel est délivré par l’Autorité sanitaire halieutique (ASH).

La mésentente entre le ministère de la Pêche et le personnel de l’Autorité sanitaire halieutique (ASH) a des impacts sur les exportations de crevettes. Bien que le conseil des ministres d’il y a quinze jours ait déjà accordé l’augmentation de crédit supplémentaire alloué au fonctionnement des activités de l’ASH, celle-ci continue sa grève.

« Le gouvernement a déjà fait un pas en approuvant une augmentation de budget pour l’ASH. Mais celle-ci demande plus. Elle revendique le règlement des arriérés de fonctionnement depuis 2013. Ce qui n’est pas possible pour le moment. Du moment que l’État s’est engagé, l’ASH devrait reprendre son travail qui est d’accomplir les fonctions régaliennes de l’État» fait savoir un responsable au niveau du ministère de la Pêche et de l’économie bleue.

Une inspection et un contrôle des dépenses engagées devront être effectués avant le déblocage de ce crédit supplémentaire. En arrêt volontaire de travail depuis le mois de juillet dernier, le personnel de l’ASH n’entend pas encore reprendre le travail. Et donc statu quo pour les 4000 tonnes de crevettes prévues pour être exportées.