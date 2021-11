Fianarantsoa – Le besoin en eau augmente à Fianarantsoa

Le problème d’approvisionnement en eau refait surface à Fianarantsoa. En cette période d’étiage, les sources d’eau tarissent, dans cette région de Matsiatra Ambony. Les effets des changements climatiques et l’insuffisance des précipitations, à la dernière saison de pluie, ont accentué le problème d’alimentation en eau, à Fianaran­tsoa. Seule une station de traitement sur trois est opérationnelle. Alors que le besoin augmente. Le gap est de 7 500 m3 pour un besoin journalier de 10 000 m3 , selon la Jirama.

Face à ce problème, la Jirama et le ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement, avec l’appui de la direction générale de la Météorologie, ont déclenché une pluie artificielle dans la province de Fianarantsoa, pour booster le niveau des sources d’eau. Ladislas Adrien Rakotondrazaka, ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène et Rivo Radanielina, directeur général par intérim au sein de la Jirama, se sont rendus à Fianarantsoa, hier, pour constater les résultats de cette pluie provoquée.

Bonbonnes

D’autres solutions d’urgences ont été déjà mises en œuvre, comme l’installation de vingt-cinq bonbonnes dans toute la ville, le déploiement de cinq camions-citernes pour le ravitaillement de ces bonbonnes, le ravitaillement direct dans les zones qui ne disposent pas encore de bonbonnes, et le lancement de l’opération de dragage dans le lac Antaram­biby. Des techniciens de la Jirama sont également à pied d’œuvre dans la recherche de forages de proximité.

En parallèle, les techniciens de la Jirama exécutent le rehaussement du barrage d’Ankidona. « Les travaux de génie civil sont achevés. La Jirama est en train de lancer un appel d’offres pour les équipements hydrauliques ». La réalisation de ce projet résoudra le problème de ravitaillement en eau de Fianarantsoa.