Antananarivo – Le projet de transport par câble avance

Le projet de construction de téléphérique dans la ville d’Antananarivo avance doucement mais sûrement. L’entre­- prise Colas est sur le chantier, depuis mercredi, pour effectuer les travaux de sondage des sols de fondation des gares et des pylônes. « La mission consiste à descendre jusqu’à 20 à 25 mètres de profondeur pour déterminer la fondation à mettre en place. Le but est d’éviter tous risques géologiques», explique un technicien rencontré sur le chantier à Soarano, hier. Les travaux de sondage s’effectueront sur quinze endroits entre Soarano, Ambo­hijatovo et Anosy, cette année. Les techniciens de l’entreprise Colas poursuivront les travaux, au début de l’année.

Ce projet de construction de transport par câble dans la ville d’Antananarivo est jugé d’utilité publique, après une enquête commodo et incommodo. Il consiste à la mise en place de douze gares et de soixante-dix-huit pylônes. La plupart de ces infrastructures seront construites sur des terrains publics. Les propriétés privées concernées par le projet sont peu nombreuses. L’Etat promet de ne toucher que 6m2 des propriétés privées.

Ce transport par câble pourra transporter jusqu’à quarante mille personnes par jour, avec une capacité de dix à douze passagers par cabine et par voyage. Il sera opérationnel au mois de juin 2023, selon la déclaration du secrétaire d’Etat chargé des Nouvelles villes et de l’habitat, Gérard Andriamanohisoa.

Ce projet de l’Etat, financé par l’Etat et le Trésor français, reliera Anosy à Ankatso, en passant par Ambohijatovo d’un côté, et d’Anosy à Ambatobe, en passant par Ambohijatovo, Soarano, Antanimena et Ankoron­drano, de l’autre côté.