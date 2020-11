Métier – Le « graphic design » a le vent en poupe

Accent sur la communication visuelle. C’est à travers ce principe que l’IT University vient d’annoncer l’ouverture d’une école de design graphique à Andoharanofotsy. « Plus de 80% des entreprises spécialistes du métier du web et de l’externalisation sont concentrées dans la capitale. Une population jeune, des prestataires qui savent allier expertise, compétitivité et qualité. Avec des outils et des équipements issus de la nouvelle technologie, les Malgaches qui interviennent dans le domaine du web et internet pensent que la communication visuelle est l’une des grandes stratégies marketing. Raison pour laquelle nous avons pris l’initiative d’ajouter cette filière à notre cursus » souligne Olivier Robinson, recteur de l’établissement.

Maîtriser le graphic design permet de bénéficier d’un salaire plus important par rapport à ce que l’on gagne actuellement dans les call-centers. Le marché ne s’arrête pas sur le local mais s`étend sur l’international dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, qui permettra de contribuer au développement de Madagascar. Durant des décennies, les graphistes ont plutôt opté pour l`autodidaxie.