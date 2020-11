Manandriana Avaradrano – Un couple retrouvé mort chez lui

Un couple de sexagénaires a froidement été tué chez lui, à Ifasy Manandriana, dans l’Avaradrano, probablement dimanche. Leurs corps n’ont été découverts qu’hier.

Un meurtre odieux. Un couple, âgé de 69 ans, a été abattu de sang-froid par des criminels impitoyables, à Ifasy Manandriana, dans l’Avara­drano. Les corps sans vie ont été retrouvés, hier. Ils étaient déjà en état de décomposition. La gendarmerie, accompagnée d’un médecin, est venue dresser les constatations en milieu d’après-midi. Elle était toujours sur place dans la soirée avec toute la famille endeuillée.

Si l’on s’en tient aux explications reçues, les victimes sont décédées il y a quatre jours. C’est un voisin qui a remarqué le mari gisant dans la cour. Il a immédiatement prévenu le fokonolona et les responsables autoritaires.

Armes du crime

Apparemment, l’épouse défunte était inerte au sol, dans la maison. Sa tête et celle de son mari on t subi des blessures. Ils auraient été roués de coups à la tête, depuis l’arrière, ce qui avait provoqué leur mort, d’après les gendarmes et les témoins de la découverte macabre. Les armes du crime ont d’ailleurs été retrouvées dans la cour, un grand marteau et une barre métallique.

« Le crime remonterait à dimanche matin. Le père de famille se levait tôt pour surveiller le poulailler. Il allait collecter des œufs quand on l’a mortellement frappé. Un panier était abandonné à côté. La dame, quant à elle, portait encore son pyjama », explique la gendarmerie.

«Les défunts étaient des responsables de l’église reformée (FJKM) Manandriana-Lovasoa Avaradrano. La femme aurait dû faire la lecture dimanche, mais elle n’était pas venue. C’est-à-dire qu’elle était déjà morte ce jour-là », raconte une proche.

D’après les informations glanées, le couple avait chez lui trois employés qui sont actuellement introuvables. Ces victimes pratiquaient, en fait, l’élevage de poulets de chair. Elles avaient fait un énorme investissement, comme l’a raconté la gendarmerie nationale.

Une enquête et une collecte de renseignements territoriaux sont en cours en vue de démasquer les auteurs de ce crime abominable. « Nous avons commencé par l’enquête de voisinage. On examinera point par point les indices », indique la gendarmerie.

Les enquêteurs essayent d’identifier les objets qui auraient été volés chez les victimes.