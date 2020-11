Kere Betroka – Quatre enfants succombent suite à des complications

À Betroka comme dans d’autres districts de la partie Sud, la famine continue de faire ravage. Dans la commune Ianakafy, quatre enfants sont morts. « Dans cette commune, lorsque les enfants, qui sont issus d’une même famille, n’ont plus de quoi manger. À la place ils se nourrissent particulièrement d’insectes. Ils sont morts successivement suite à des complications », explique Jean Nicolas Randrianasolo, député élu à Betroka. Dans ce district, huit communes sont gravement touchées, selon ses dires.

Parmi elles, les communes d’Ianakafy et de Mahabo qui affichent plus de sinistrés. « Je fais état de plus de milles sinistrés de cette malnutrition dans le district de Betroka. C’est le cas d’une femme allaitante qui est partie du fokontany Besorindra pour chercher des combustibles à Betroka. Cette femme est venue avec son enfant de 6 mois à Betroka. Elle a un problème de santé comme son enfant à cause du Kere », indique le député. Comme les enfants victimes de malnutrition dans la commune d’Ianakafy, dans d’autres communes certains se nourrissent également de mangue ou encore de manioc.

Le risque d’attraper la diarrhée ou une fièvre typhoïde augmente également pour les enfants de moins de cinq ans. Beaucoup d’enfants ont été hospitalisés à cause des maladies liées à la complication de la malnutrition, selon l’affirmation du député.

Délaissés

La sécheresse pèse également sur les paysans. « Aucune goutte de pluie n’a pu arroser les terres. Les eaux de surface se tarissent complètement. Et les paysans ne savent plus comment faire », ajoute-t-il. Le député lance un cri d’alarme face à cette situation. « Le district de Betroka a fait face à maintes et à maintes reprises à une telle catastrophe naturelle. Aucune aide n’a été parvenue ici jusqu’ à présent. Il est à noter que les femmes et les enfants ainsi que les personnes âgées sont les plus vulnérables. C’est eux qui risquent de perdre la vie si aucune action n’est engagée », avance-t-il.

Des initiatives locales tentent de soutenir les sinistrés, mais les actions ne s’engagent pas sur une solution à long terme pour les habitants. « On essaie d’apporter notre solution à moyen ou à court terme. Mais il faut une solution pérenne », exige-t-il.