Interventions dans le Sud – Don de l’Usaid en soutien au Kere

Les communes touchées par le Kere sont appuyées par l’USAID qui a offert près de 8000 tonnes de vivres en prévision de la période de soudure.

Le gouvernement américain a octroyé 8333t de vivres pour 350 000 bénéficiaires du grand Sud pour faire face à la période de soudure. Un don important faisant partie d’un programme d’aide alimentaire d’une valeur de 8 millions de dollars, acheminé au pays depuis le mois de janvier. L’annonce a été faite au mois de juin 2020 où il a été déjà mentionné que la période de soudure allait être grave.

L’Usaid ou l’Agence américaine pour le développement international avançait également à cette période que les prévisions d’insécurité alimentaire allaient être désastreuses et 550 000 personnes n’allaient pas avoir assez à manger à la fin du mois de juillet. Les interventions de l’Usaid pour l’année 2020 distinguaient huit districts à savoir Ambo­vombe, Beloha, Tsihombe, Bekily, Taolagnaro, Toliara II, Betioky et Ampanihy.

Le Kere a pourtant sévi dans d’autres districts. « Le partage des vivres au niveau des familles se base sur des analyses préalables faites auprès des communes de ces districts touchés par l’insécurité alimentaire. Mais vu la situation de Kere déclarée dans d’autres communes comme Ifotaka qui se trouve dans le district d’Amboa­sary, la distribution s’est alors adaptée aux besoins » explique Eddy Rasoanaivo, spécialiste de la sécurité alimentaire de l’Usaid.

Les communes les plus touchées par le Kere bénéficient actuellement de ces vivres. « Les dernières statistiques en date du 30 octobre, qui nous sont rapportées font état de 1846t de vivres distribués et 211 000 bénéficiaires. Des chiffres qui évoluent et qui seront communiqués au fur et à mesure » souligne encore le responsable de l’Usaid.

Durables

Le Programme alimentaire mondial (PAM), partenaire de distribution de l’Usaid donateur, fait savoir qu’a la première alerte vers la fin du mois de septembre, trois communes étaient fortement touchées par le Kere et que vers la mi-octobre, sept autres communes le sont également. Dix communes bénéficient d’une partie des vivres de l’Usaid. 100 000 personnes en ont déjà bénéficié jusqu’ici dans ces sept nouvelles communes.

Des chiffres qui vont certainement être précis dans les prochains jours. Les vivres sont composés en tout de 5910t de sorgho, 870t de pois cassés jaunes, 660t de riz enrichi. Aux explications, les aliments doivent se conformer à une certaine quantité de kilocalorie recherchée par personne. Les vivres devraient suffire pour faire face à toute la période de soudure. Plusieurs autres organismes s’activent dans les interventions d’urgence dans le Sud.

Il a été indiqué que la coordination des actions permet de sauver plus de bénéficiaires en un court délai. Toujours est-il que les actions durables entamées depuis quelques années attendent d’être renforcées. Des programmes d’intervention de l’Usaid entre autres sont rapportés appuyer les moyens de subsistance tels que l’agriculture résiliente, la redynamisation des groupes d’épargne et de crédit villageois, de même que des projets de fixation des dunes.