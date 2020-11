Football – Éliminatoires CAN : Les Barea sans complexe face aux Éléphants

Madagascar affronte la Côte d’Ivoire, ancien double vainqueur de la CAN, ce jeudi à Abidjan. La Grande île cherchera à rééditer l’exploit de juillet 2019 contre une référence du continent.

DOMMAGE que les conférences de pres­se de Nicolas Dupuis et de Patrick Beau­melle aient été annulées hier à Abidjan, en raison des risques de propa­gation de la Covid. On aurait aimé entendre leurs opinions à la veille de la confrontation entre Barea et Éléphants.

Néanmoins, on imagine ce que le sélectionneur malga­che aurait déclaré. Il aurait sans doute repris son discours de ces derniers mois, comme quoi « la Côte d’Ivoire est favorite » et qu’il s’attend à « un match difficile ». Un discours plein d’humilité et réaliste.

Certes, Madagascar occu­pe la tête du groupe K pour l’instant avec six points. Mais en face se dresse ce jeudi soir un grand d’Afrique. Attention, il ne s’agit en aucun cas de minimiser les récentes performances des Barea. Qui n’a pas été impressionné par l’orgie offensive au Niger en novembre 2019 (6-2) ?

Une prestation grandiose félicitée de toutes parts. Mais quand il s’agit de qualifier la Côte d’Ivoire de favorite, l’on se réfère à la différence de statut. Un quart de finaliste et révélation de la CAN 2019, d’un côté, et un double vainqueur de la CAN, de l’autre. La 20e nation africaine contre la 12e .­Cependant, être favori ne garantit en rien une large victoire. Les Super Eagles du Nigéria, sèchement bala­yés par les Barea en juillet 2019, peuvent en témoigner.

Tableau de chasse

L’équipe nationale malgache a déjà inscrit un ogre du continent à son tableau de chasse. Elle aura l’occasion de refaire le coup ce jeudi soir sur la pelouse du stade Alassane Ouattara.

Pour ce faire, elle pourra s’appuyer sur le même onze « coupable du massacre » sur le Mena, à un détail près. Seul Abel Anicet manquera à l’appel par rapport aux titulaires alignés en novembre 2019. Dupuis dispose de plusieurs solutions pour combler son absence dans l’entre jeu, avec Rayan et Hery en tête de liste.

En supposant que le technicien français garde le même schéma tactique en 4-3-3, la composition pourrait alors se présenter comme suit : Melvin dans la cage, Métanire-Fontaine-Bapasy ou Morel-Mombris pour l’arrière-garde, Amada-Marco-Hery ou Rayan au milieu et Bôlida-Paulin-Carolus sur le front.

Des fans zones dans tout Madagascar

Les six arrondissements d’Antananarivo et les périphéries auront aussi leurs fans zones, d’après une annonce de la présidence de la République, qui collaborera avec Canal Plus et la TVM. Idem pour les grandes villes des différentes régions de la Grande île. Ces fans zones seront opérationnelles pour les deux matches de ce jeudi et de mardi prochain, opposant Madagascar à la Côte d’Ivoire.