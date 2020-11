Famine – Le Kere s’introduit à Toliara

Ce n’est pas que dans l’Androy et l’Anosy. Le district d’Ampanihy dans la région Atsimo Andrefana vit aussi dans la sécheresse et la famine. Le district est indiqué ne plus boire de l’eau depuis au moins quinze jours. L’alerte est donnée par Keron Idealson, député élu dans le dit district. « Le bidon d’eau de 20l coûte 2500 ariary que les ménages ne peuvent se le permettre. Il faut parcourir 30km pour avoir de l’eau. Les enfants ne se lavent plus et vivent dans la saleté la plus totale » relate-t-il. Le fokontany d’Ampita­- nake, dans la commune rurale d’Itampolo a été pris en exemple dans le SOS lancé par le parlementaire mais une centaine de fokontany seraient en difficulté en ce moment.

Il propose aux autorités du pays de se pencher sérieusement sur la question du Kere en mettant en place dans un bref délai un « Centre de commandement opérationnel de lutte contre le Kere dans le sud». Il lance un appel au gouvernement, aux donateurs et à tous les organismes pouvant aider le Sud dans cette situation et surtout à trouver des solutions urgentes dans l’approvisionnement en eau. Une occasion pour le parlementaire de signaler au gouvernement de revoir les priorités dans la loi de finances en considérant mieux le social.

Par ailleurs, il est rapporté également que la commune rurale d’Andranohinaly, située à quarante kilomètres de Toliara sur la RN7 se retrouve également dans la même situation. Le système d’adduction d’eau rencontre des difficultés techniques depuis des années sans que des interventions n’aient été faites. La population vit sans eau, dans la sécheresse et dans la famine.