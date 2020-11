Ambatolampy Antehiroka – Des bidons jaunes bloquent la rue

La circulation a été coupée du côté de la FJKM Ambatolampy Antehiroka, hier. Devant une borne à fontaine à sec, les habitants ont installé plusieurs bidons jaunes vides pour manifester leur mécontentement la veille. « J’ai passé près de trois jours sans eau. On ne peut même pas se doucher », crie une mère de famille interrogée.

Selon son explication, il y a trois jours que tout le quartier n’a pas vu une goutte d’eau sortir du robinet. « Nous avons déjà installé les bidons jaunes depuis hier soir. La coupure incessante de l’eau est intolérable puisque c’est un élément essentiel (ndlr: avant-hier) » ajoute-t-elle. Les voitures qui passaient du côté de cette rue coupée ont été contraintes de faire demi-tour.

Aucune issue n’a été possible jusqu’en milieu de la matinée. À partir de 6 heures du matin, les forces de l’ordre ont quadrillé le lieu. « La coupure est fréquente dans nos quartiers. On a un puits et on essaie de faire avec cette solution. Nos voisins passent chez nous pour récupérer de l’eau lors de ces coupures », évoque Arilala, une habitante.

À 9 heures du matin, des citernes ont été installées pour pouvoir assurer à titre provisoire l’approvisionnement en eau dans cette partie. Beaucoup de personnes se sont ruées vers les citernes d’eau mises en place. L’un devant le bureau du fokontany et l’autre devant la FJKM Antehiroka.