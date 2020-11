Air Madagascar – Une part du tarif international reversée à Tsaradia

L’instance dirigeante de la compagnie travaille afin de boucler le nouveau business plan. Les langues se délient.

Cercle vicieux. C’est de cette manière que Mamy Rakoton­drainibe, directeur général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (Cnaps) a défini, hier à Ampefiloha, la situation dans laquelle se trouve la compagnie aérienne nationale. La Cnaps étant un actionnaire majeur d’Air Madagascar, son directeur général s’est permis d’exposer en pointillés les grandes lignes du fameux business plan pour le redressement de la compagnie nationale qui tarde à se concrétiser jusqu’à présent.

« Des réunions entre les responsables d’Air Madagascar se tiennent hebdomadairement depuis quelque temps pour accoucher de ce business plan. À la base, ce document devait être opérationnel vers la fin du mois de septembre dernier. Mais au fil de nos concertations, on avait déjà la certitude que les résultats disponibles en début du mois d’octobre ne seraient en fait qu’un premier draft. Un document de base qui préconise la refonte de la compagnie sur le plan opérationnel en se tournant vers la synergie avec la filiale Tsaradia » avance le directeur général de la Cnaps.

Une façon pour ce responsable de suggérer que les deux compagnies s’entraident sur le plan financier. L’excellence opérationnelle est donc le premier objectif du plan d’après les propos de Mamy Rakotondrainibe. « Sans conteste, les tarifs de Tsaradia sont exorbitants. Avec la synergie opérationnelle qui sera mise en place à travers le nouveau business plan, une contribution d’Air Madagascar pour Tsaradia permettra de réviser le système de tarification » argue le DG de la Cnaps. Concrètement, lorsqu’un passager à l’international achètera un billet, une partie du prix de ce billet sera donc reversée à Tsaradia comme étant une sorte de commission.

Baisse des tarifs

« Près de 70% des passagers de Tsaradia sont constitués de voyageurs provenant d’Air Madagascar. L’idée de renforcement de la synergie opérationnelle est venue à partir de ce fait. Le passager ne paiera pas plus que le tarif normal d’Air Madagascar mais que c’est cette dernière qui augmentera la partie commission pour alimenter les caisses de Tsaradia de façon à ce que la filiale nationale puisse revoir ses tarifs à la baisse et attirer plus de passagers locaux. Cependant, comme les vols à l’international sont encore en stand-by, il sera encore compliqué d’appliquer cette nouvelle synergie en termes de stratégie de relance » explique Andria­- mamonjy Rafanomezantsoa, directeur général de Tsaradia, joint au téléphone hier.

D’ores et déjà, les décideurs laissent entrevoir les quelques lignes du plan de redressement de la compagnie aérienne nationale malgré le fait que la publication officielle se fasse attendre depuis des mois. Le ministre du Transport, du tourisme et de la météorologie (MTTM) de réaffirmer, avant-hier, lors d’une conférence de presse dans les locaux du MTTM « Tout dépendra de la direction générale d’Air Mada­gascar qui est déjà en train de définir les objectifs et priorités de la compagnie. À partir de ces paramètres, il sera alors possible d’envisager les nouvelles opportunités de partenariat qui s’ouvrent pour Air Madagascar. Il peut s’agir d’une nouvelle recherche de partenaires ou tout simplement de concrétiser le plan de relance avec les actionnaires actuels ».

Ce même responsable ajoute que « les autorités ont pris part à certaines réunions du conseil d’administration de la compagnie pour exposer les positions et moyens disponibles dans les mains du gouvernement dans le business plan à venir d’Air Madagascar.