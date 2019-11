Toamasina – Des journalistes informés sur la MICS

Afin d’informer et de renforcer la capacité des journalistes sur l’interprétation des résultats de la Multiple Indicators Cluster Survey (MICS), ou Enquête par grappes à indicateurs multiples, effectuée dans la Grande île depuis août jusqu’en novembre 2018 par l’Institut national de la statistique (INSTAT), avec l’appui de l’UNICEF, deux journées de formation sur l’interprétation et l’utilisation des résultats ont été organisées au Sharon Hôtel Toamasina au cours de la semaine dernière.

Plus d’une vingtaine de journalistes issus de quelques régions et de la capitale ont ainsi participé à cette formation composée de vingt-trois chapitres. Elle leur a permis de comprendre la situation socio-démographique dans notre pays et l’exploitation des données statistiques de cette enquête dans leur reportage. Présentant une référence et une base sur la connaissance générale des journalistes, ces statistiques sur la vie quotidienne de la population malgache vont faciliter les analyses et les traitements d’information des participants, lesquels ont montré beaucoup d’intérêt aux résultats de cette enquête.

Environ 17 000 ménages ont été, en effet, enquêtés. Il s’agissait de collecter des statistiques fiables et des indicateurs dans les domaines de la santé, social et économique de la population. L’UNICEF, qui a assuré l’appui sur toutes les procédures et les méthodes de l’enquête afin d’assurer sa fiabilité, se servira des résultats.