VOLLEYBALL – COUPE DE MADAGASCAR U23 – Détection de futures élites à Mahajanga

La continuité. La nouvelle équipe de la fédération malgache de volleyball présidée par Léa Raharima­lala démarre ses activités par l’organisation des compétitions qui figurent encore dans le calendrier l’équipe sortante. Maintenue, la Coupe de Madagascar U23 garçons et filles se déroulera au gymnase du complexe sportif d’Ampisikina à Mahajanga du 27 octobre au 4 novembre. «Ce genre de compétition servira aux techniciens de détection des jeunes talents et futures élites», souligne la nouvelle patronne de la fédération. «Nous avons déjà envoyé les lettres confirmant la tenue de la compétition auprès des ligues. L’engagement sera ouvert jusqu’au 15 octobre», poursuit-elle. On saura donc les ligues qui seront représentées sur les seize existantes et affiliées à l’instance mère. Une autre compétition d’envergure nationale, la Coupe de Mada­gascar seniors hommes et dames de beach-volley figure encore dans le calendrier pour cette saison. L’ancienne équipe de la fédération l’a programmé initialement en début décembre à Farafangana. «Nous sommes encore en train de discuter au sein de la fédération et avec les ligues la faisabilité de cette compétition de beach-volley», souligne Léa Raharimalala. Le nouveau directeur technique national aura donc du pain sur la planche ce dernier trimestre. La date de dépôt des dossiers de candidature a été bouclée hier soir. «Nous procéderons dans les prochains jours au dépouillement des plis», confie la présidente de la fédération.