TENNIS – CIRCUIT ITF DAME – Un duel malgacho-malgache en demi-finale

Iriela Rajaobelina a pris sa revanche contre Noémie Raoelina en quarts de finale. Elle affronte ce jour son amie Ravaka Ramanantoanina en demi-finale de la simple dame.

Les deux raquettes féminines malgaches qui ont joué les quarts de finale en simple hier sur les terrains en dur du COT d’Ilafy, comptant pour le circuit ITF Junior J30 sont sorties victorieuses avec la manière et plein d’autorité contre leurs adversaires respectives. Dans sa confrontation contre la Française Noémie Raoelina, Iriela Rajaobelina s’en est sortie en trois manches 7/5 6(6)/8 6/2. La Malgache Iriela Rajaobelina a donc pris sa revanche contre la Française Noémie Raoelina qui l’avait battue en 2 sets 8/6 6/3 en finale de la première étape de ce circuit ITF J30, jouée vendredi dernier. « Le premier set a été plutôt plus équilibré. Au deuxième set, nous sommes allées jusqu’au tie-break et comme la semaine dernière, je l’ai perdu. Au troisième set, on a des balles neuves qui m’ont beaucoup aidé et j’ai réussi à dominer en menant 5/0 qui finit par 6/2. Pour le match de demi-finale, je jouerai à ma façon, être plus agressif comme ma troisième manche de tout à l’heure (hier) », confie Iriela Rajaobelina après sa victoire. Iriela a déjà eu une balle de match, mais son adversaire est revenue à 5 partout, puis 6-6 avant de s’engager au tie-break qui a tourné à l’avantage de Noémie Raoelina.

Très chaude

Au troisième set, Iriela Rajaobelina, encouragée par son clan, a réussi un break d’entrée. Elle a gagné ensuite sa mise en jeu avant de confirmer son double break pour mener 4/0 puis 5/0. Noémie Raoelina a tout essayé pour perturber son adversaire en revenant à 5/2, mais Iriela Rajaobelina n’a pas tremblé pour s’imposer et elle a filé en demi-finale. Dans l’autre match de quarts de finale opposant la Malgache Ravaka Ramanan­toanina à la Sud-africaine Siyolise Shculltz, Ravaka a battu facilement son adversaire en 2 sets 6/4 6/2 pour aller en demi-finale. Ravaka Ramanantoanina a déjà mené par 3/1 puis 4/1 avant le retour de son adversaire pour recoller à 4/3. Elle a relevé le niveau de son jeu pour mener à 5/4 avant de gagner le premier set par 6/4. Au second set, elle a étouffé d’entrée la Sud-africaine Siyolise Shculltz. Très précise dans son placement de balle à chaque retour, Ravaka Ramanantoanina a mené 5/2 avant de servir pour le gain du match. Elle a servi sans trembler et s’est imposée facilement. « J’ai essayé de dominer le match du début jusqu’à la fin mais mon adversaire a réussi à s’adapter à mon système de jeu, avec la température très chaude, ça n’a pas facilité les tâches, mais j’ai essayé de me donner à fond. Au deuxième set, j’ai mené par 3/2 avant de dérouler. Pour le match de demi-finale, je suis obligée de ne pas commettre trop de fautes contre Iriela et j’essaierai de faire mieux », explique Ravaka Ramanantoanina.