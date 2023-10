RISQUE D’ÉBOULEMENT – Les déblayages de terrain pullulent

Le déblaiement autour de Tanà va à une vitesse grand V. Des engins décrochent plusieurs mètres cubes de terre sur des plateaux au bord de la route nationale 2, dans la commune d’Ambohimalaza et d’Ambohimangakely, en ce moment. « Ces terres sont transportées jusqu’à Ambodivoara, pour remblayer un terrain dans ce quartier d’Ambohimangakely », nous confie une source, en pleins travaux de déblayage à Ambohimalaza, hier. Ils travaillent nuit et jour, pour décrocher la terre, mais seulement, la nuit pour le transport des remblais jusqu’à Ambohimanga­kely. La suspension des travaux de remblai n’est pas encore levée, ils continuent donc, illicitement. Si le remblayage présente une menace considérable, pendant la saison de pluie, avec le risque d’inondations, le déblayage n’est pas sans danger non plus. « Ce déblayage détruit le relief en place. Il peut provoquer l’éboulement, s’il n’y a pas de construction de mur de soutènement ou de drainage, sur la partie déblayée. Lorsqu’il va pleuvoir, le sol sera imbibé d’eau et va gonfler, avec la présence de l’argile. Il va devenir instable et s’affaissera. Souvent, c’est le début de l’érosion », explique un pédologue. Malgré ces multiples dangers, aucune mesure n’est prise.